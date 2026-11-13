Rheinmetall rutscht von Tief zu Tief. Zuletzt fiel die Aktie auf rund 743,00 € und damit auf ein neues Jahrestief. Mehrfach zählte sie dabei zu den größten DAX-Verlierern. Seit dem Hoch im Januar sind mehr als -60% verloren, der Verkaufsdruck hält seit Wochen an. Nach oben liegt das erste Hindernis erst an der früheren Zone zwischen 876,60 und 901,10 €. Bis zur Unterstützung zwischen 688,70 und 711,60 € ist es dagegen nicht mehr weit. Finden die ...

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