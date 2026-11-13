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WKN: A40QVT | ISIN: AT0000A3EPA4 | Ticker: DQW
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13.11.26 | 12:53
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AMS-OSRAM AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
AMS-OSRAM AG 5-Tage-Chart
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16,90017,05012:54
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AMS-OSRAM
AMS-OSRAM AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AMS-OSRAM AG16,900-8,40 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT AG180,90-5,29 %
ENEL SPA9,916+0,92 %
GENERALI SPA44,270-0,98 %
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