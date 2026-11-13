Künstliche Intelligenz wird von Kunden mehr und mehr zur Recherche bei Versicherungsfragen genutzt. Und auch im Beratungsgespräch sind die Erkenntnisse aus diesen Gesprächen häufiger Thema, wie eine Untersuchung von Sirius Campus zeigt. Das muss jedoch nichts Schlechtes sein. Es wird häufig über die künstliche Intelligenz als Berater oder zumindest als Informationsquelle diskutiert. Häufig wird das als negativ betrachtet - der menschliche Kontakt zwischen Berater und Kunde bleibt das höchste Gut ...

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