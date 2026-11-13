Vaduz (ots) -Wer bleibt zu Hause, wenn das Kind krank ist? Wer reduziert später sein Arbeitspensum? Wer übernimmt Betreuung, Haushalt und die Sorge für Angehörige? Mit solchen Fragen setzt sich das neue Klassenzimmerstück "What do I care about?" auseinander, das das Ministerium für Gesellschaft und Justiz und das Amt für Soziale Dienste gemeinsam mit dem jungen THEATER liechtenstein lanciert haben. Am Donnerstag, 12. November, feiert das Stück in Schaan seine öffentliche Premiere.Das Projekt richtet sich an Jugendliche ab 14 Jahren. Ziel ist es, frühzeitig für die Verteilung von Care-Arbeit, gesellschaftliche Rollenzuschreibungen und deren Auswirkungen auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sensibilisieren.Vereinbarkeit beginnt auch bei RollenbildernLiechtenstein hat die Rahmenbedingungen für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in den vergangenen Jahren weiterentwickelt. Familienfreundliche Unternehmen wurden für ihre Vorbildfunktion und ihr Engagement mit dem familienfreundlichen Preis ausgezeichnet, der vorerst pausiert. Seit dem 1. Januar 2026 stehen Eltern zudem bezahlter Vaterschafts- und Elternurlaub zur Verfügung. Doch gute Rahmenbedingungen allein bestimmen nicht, wie Erwerbs- und Care-Arbeit in Familien tatsächlich aufgeteilt werden. Auch persönliche Vorstellungen und gesellschaftliche Erwartungen spielen eine wichtige Rolle.Hier setzt das Theaterprojekt an. Im Stück wird das Klassenzimmer zum Warteraum vor einem Vorstellungsgespräch. Zwei Bewerbende treffen aufeinander und mit ihnen unterschiedliche Vorstellungen über Beruf, Familie, Chancengleichheit und Care-Arbeit. Die Schülerinnen und Schüler werden in die Situation einbezogen; das Ende bleibt bewusst offen."Es geht uns also um Bewusstwerdung, Sensibilisierung, Reflexion - und danach um bewussteres und besseres Handeln", betont Regierungsrat Emanuel Schädler in seinen Grussworten zur Premiere.Vom Theater zur DiskussionAn jede Aufführung im Klassenzimmer schiesst ein Workshop an. Die Jugendlichen diskutieren das Gesehene, hinterfragen eigene Vorstellungen und setzen sich mit unterschiedlichen Lebensmodellen auseinander. Dabei geht es nicht darum, ein bestimmtes Familienmodell zu bevorzugen. Vielmehr sollen junge Menschen darin bestärkt werden, spätere Entscheidungen über Familie und Beruf bewusst treffen zu können.Auch nach der öffentlichen Premiere gab es beim anschliessenden Apéro Gelegenheit zum Austausch über die Themen des Stücks und Einblick in das begleitende Workshopformat.Das mobile Theaterstück kann direkt an Schulen und weiteren Einrichtungen aufgeführt werden. Konzept und Regie stammen von Benjamin Retetzki. Auf der Bühne stehen Jessica Matzig und Sascha Jühnert; die Produktionsleitung liegt bei Beatrice Brunhart-Risch.Das Ministerium für Gesellschaft und Justiz und das Amt für Soziale Dienste haben das Projekt angestossen, um neue Wege in der Sensibilisierungsarbeit zu beschreiten. Aufführungen in der Sekundarstufe fanden diese Woche statt und weitere sind für März 2027 vorgesehen.Mit "What do I care about?" setzt die Sensibilisierung dort an, wo Vorstellungen über die eigene Zukunft entstehen: bei jungen Menschen.Hinweis: Bilder stehen unter www.regierung.li/medienportal zum Download zur Verfügung.Pressekontakt:Ministerium für Gesellschaft und JustizMichael Winkler, GeneralsekretärT +423 236 60 94Michael.Winkler@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100943595