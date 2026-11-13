VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, November 13
|Fund Name
|NAV Date
|ISIN
|Shares in Issue
|Net Asset Value
|NAV per Share
|VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BF541080
|464000.000
|63517716.27
|136.8916
|VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BF540Z61
|754000.000
|55558373.44
|73.6848
|VanEck Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BQQP9F84
|45000000.000
|4188461003.18
|93.0769
|VanEck S&P Global Mining UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BDFBTQ78
|36925000.000
|2118433478.06
|57.3713
|VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BYWQWR46
|10400000.000
|704731705.99
|67.7627
|VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BQQP9G91
|12150000.000
|1124172223.41
|92.5245
|VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BDS67326
|3456000.000
|236638316.45
|68.4717
|VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BQQP9H09
|5800000.000
|413502879.02
|71.2936
|VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BL0BMZ89
|4350000.000
|164977725.39
|37.9259
|VanEck Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BMC38736
|89000000.000
|8423872368.49
|94.6503
|VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BMDH1538
|12450000.000
|93798064.26
|7.5340
|VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF
|2026-11-12
|IE00BMDKNW35
|45500000.000
|448593600.72
|9.8592
|VanEck New China UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0000H445G8
|470000.000
|7275083.42
|15.4789
|VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0002PG6CA6
|87000000.000
|877834529.79
|10.0901
|VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0005B8WVT6
|730000.000
|15768974.44
|21.6013
|VanEck Space Innovators UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000YU9K6K2
|21540000.000
|1549497453.30
|71.9358
|VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000B9PQW54
|890000.000
|24188661.37
|27.1783
|VanEck Circular Economy UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0001J5A2T9
|735000.000
|21091375.11
|28.6957
|VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0005TF96I9
|770000.000
|15732146.79
|20.4314
|VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000M7V94E1
|41920000.000
|1719582602.63
|41.0206
|VANECK OIL SERVICES UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000NXF88S1
|8820000.000
|265975170.58
|30.1559
|VANECK DEFENSE UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000YYE6WK5
|112950000.000
|6293532996.23
|55.7196
|VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000J6CHW80
|2774000.000
|67534809.07
|24.3456
|VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0007I99HX7
|1550000.000
|43744088.33
|28.2220
|VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000SBU19F7
|510000.000
|13850316.49
|27.1575
|VanEck Quantum Computing UCITS ETF
|2026-11-12
|IE0007Y8Y157
|30250000.000
|733269360.42
|24.2403
|VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000QYDXKV5
|1550000.000
|32722338.15
|21.1112
|VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000YYVSM16
|5450000.000
|85433641.79
|15.6759
|VanEck Agribusiness UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000GLK5WA7
|400000.000
|7502168.09
|18.7554
|VanEck China Semiconductor UCITS ETF
|2026-11-12
|IE000TS4B6Y3
|250000.000
|4761117.61
|19.0445
© 2026 PR Newswire