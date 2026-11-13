Anzeige
Mehr »
Freitag, 13.11.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
90 Millionen C$ Umsatz: Der größte Teil davon kommt jedes Jahr wieder
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
VG

WKN: A2JEMG | ISIN: IE00BF540Z61 | Ticker: GFEA
Tradegate
11.11.26 | 07:30
65,72 Euro
-1,26 % -0,84
Branche
Finanzdienstleistungen
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
VANECK GLOBAL FALLEN ANGEL HIGH YIELD BOND UCITS ETF 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
66,3466,7613:18
66,3266,6013:18
PR Newswire
13.11.2026 12:54 Uhr
146 Leser
Artikel bewerten:
(0)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

VanEck UCITS ETFs Plc - Net Asset Value(s)

PR Newswire

LONDON, United Kingdom, November 13

Fund NameNAV DateISINShares in IssueNet Asset ValueNAV per Share
VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF2026-11-12IE00BF541080464000.00063517716.27136.8916
VanEck Global Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-12IE00BF540Z61754000.00055558373.4473.6848
VanEck Gold Miners UCITS ETF2026-11-12IE00BQQP9F8445000000.0004188461003.1893.0769
VanEck S&P Global Mining UCITS ETF2026-11-12IE00BDFBTQ7836925000.0002118433478.0657.3713
VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF2026-11-12IE00BYWQWR4610400000.000704731705.9967.7627
VanEck Junior Gold Miners UCITS ETF2026-11-12IE00BQQP9G9112150000.0001124172223.4192.5245
VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF2026-11-12IE00BDS673263456000.000236638316.4568.4717
VanEck Morningstar US ESG Wide Moat UCITS ETF2026-11-12IE00BQQP9H095800000.000413502879.0271.2936
VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF2026-11-12IE00BL0BMZ894350000.000164977725.3937.9259
VanEck Semiconductor UCITS ETF2026-11-12IE00BMC3873689000000.0008423872368.4994.6503
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF2026-11-12IE00BMDH153812450000.00093798064.267.5340
VanEck Crypto and Blockchain Innovators UCITS ETF2026-11-12IE00BMDKNW3545500000.000448593600.729.8592
VanEck New China UCITS ETF2026-11-12IE0000H445G8470000.0007275083.4215.4789
VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF 2026-11-12IE0002PG6CA687000000.000877834529.7910.0901
VanEck Sustainable Future of Food UCITS ETF2026-11-12IE0005B8WVT6730000.00015768974.4421.6013
VanEck Space Innovators UCITS ETF2026-11-12IE000YU9K6K221540000.0001549497453.3071.9358
VanEck Genomics and Healthcare Innovators UCITS ETF2026-11-12IE000B9PQW54890000.00024188661.3727.1783
VanEck Circular Economy UCITS ETF2026-11-12IE0001J5A2T9735000.00021091375.1128.6957
VanEck Medical Robotics & Bionic Engineering UCITS ETF 2026-11-12IE0005TF96I9770000.00015732146.7920.4314
VanEck Uranium and Nuclear Technologies UCITS ETF2026-11-12IE000M7V94E141920000.0001719582602.6341.0206
VANECK OIL SERVICES UCITS ETF2026-11-12IE000NXF88S18820000.000265975170.5830.1559
VANECK DEFENSE UCITS ETF2026-11-12IE000YYE6WK5112950000.0006293532996.2355.7196
VanEck US Fallen Angel High Yield Bond UCITS ETF2026-11-12IE000J6CHW802774000.00067534809.0724.3456
VanEck Morningstar US Wide Moat UCITS ETF2026-11-12IE0007I99HX71550000.00043744088.3328.2220
VanEck Morningstar US SMID Moat UCITS ETF2026-11-12IE000SBU19F7510000.00013850316.4927.1575
VanEck Quantum Computing UCITS ETF 2026-11-12IE0007Y8Y15730250000.000733269360.4224.2403
VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF 2026-11-12IE000QYDXKV51550000.00032722338.1521.1112
VanEck Electrification and Power Infrastructure UCITS ETF2026-11-12IE000YYVSM165450000.00085433641.79 15.6759
VanEck Agribusiness UCITS ETF2026-11-12IE000GLK5WA7400000.0007502168.0918.7554
VanEck China Semiconductor UCITS ETF2026-11-12IE000TS4B6Y3250000.0004761117.6119.0445
© 2026 PR Newswire
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.