Berlin (ots) -Pharma Deutschland: Spitze des Wirtschaftsministeriums agiert bei der Lösung einer strategisch wichtigen Standortfrage zögerlichDie Finanzierung der Standortklausel ist auch nach Abschluss der Haushaltsberatungen weiterhin offen. Statt einer klaren Finanzierung gibt es bisher nur einen unbudgetierten Haushaltstitel. Damit steht eine wichtige Teilentlastung der Pharmabranche von den zusätzlichen Belastungen auch dem Beitragssatzstabilisierungsgesetz aus. Die für Standortfragen zuständige Bundeswirtschaftsministerin agiert bisher zögerlich, diese Hängepartie zu beenden."Obwohl uns in den letzten Tagen immer wieder glaubhaft versichert wurde, dass eine Finanzierung der Standortklausel außerhalb der GKV dem Grunde nach vereinbart worden ist, gibt es immer noch keine Finanzierung. Angesichts der Dringlichkeit dieses Signals ist ein leerer Haushaltstitel als Ergebnis der Haushaltsberatungen spektakulär wenig. Die Pharmabranche erwartet, dass die für in wenigen Wochen vorliegende Pharmastrategie nicht nur die Frage der offenen Finanzierung der Standortklausel klärt, sondern darüber hinaus die Weichen für Rahmenbedingungen schafft, die den Pharmastandort Deutschland substanziell weiterbringt. Dazu sehen wir jetzt insbesondere den Bundeskanzler und die Bundeswirtschaftsministerin in der Pflicht", sagt Dorothee Brakmann, Hauptgeschäftsführerin von Pharma Deutschland.Während die USA und China gezielt um pharmazeutische Investitionen werben, belastet Deutschland den eigenen Standort massiv. "Wenn andere Länder Investitionen anziehen, können wir uns keine zusätzlichen Belastungen leisten. Der Wettbewerb um die nächste Investition, das nächste Forschungsprojekt und die nächste Produktionslinie entscheidet sich sonst gegen uns", so Brakmann.Der Pharma Deutschland e.V. ist der mitgliederstärkste Branchenverband der Pharmaindustrie in Deutschland. Er vertritt die Interessen von rund 400 Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. Die in Pharma Deutschland e.V. organisierten Unternehmen tragen maßgeblich dazu bei, die Arzneimittelversorgung in Deutschland zu sichern. So stellen sie fast 80 Prozent der in Apotheken verkauften rezeptfreien und fast zwei Drittel der rezeptpflichtigen Arzneimittel sowie einen Großteil der stofflichen und dentalen Medizinprodukte für die Patientinnen und Patienten bereit. Unter www.pharmadeutschland.de gibt es mehr Informationen zu Pharma Deutschland.Pressekontakt:Ihre Ansprechpartner in der Pressestelle von Pharma Deutschland:Hannes HönemannLeiter Abteilung Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 171 5618203hoenemann@pharmadeutschland.deAileen Wagefeld-DalitzCvD Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitT. +49 160 97769425wagefeld@pharmadeutschland.deGeschäftsstelle BerlinPharma Deutschland e.V.Friedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnPharma Deutschland e.V.Ubierstraße 71-7353173 BonnGeschäftsstelle BrüsselPharma Deutschland e.V.Rue Marie de Bourgogne 581000 Brüsselwww.pharmadeutschland.deLinkedIn: https://www.linkedin.com/company/pharmadeutschland/Original-Content von: Pharma Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54882/6390106