Graphitmine im Aufbruch: 71.000 Arbeitsstunden zeigen Baufortschritt

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Nouveau Monde Graphite berichtet über planmäßige Fortschritte beim Bau der Matawinie-Mine. Die Arbeiten hätten im dritten Quartal innerhalb des Gesamtbudgets gelegen. Gleichzeitig treibe das Unternehmen die Planungen für seine Batterie-Material-Anlage in Bécancour voran.

Nouveau Monde Graphite berichtet über planmäßige Fortschritte beim Bau der Matawinie-Mine. Die Arbeiten hätten im dritten Quartal innerhalb des Gesamtbudgets gelegen. Gleichzeitig treibe das Unternehmen die Planungen für seine Batterie-Material-Anlage in Bécancour voran.

Fundamente und Infrastruktur entstehen

Bis zum 30. September seien für das Matawinie-Projekt Aufwendungen in Höhe von 67 Millionen CAD angefallen. Im dritten Quartal hätten die Beschäftigten auf der Baustelle und in der technischen Planung annähernd 71.000 Arbeitsstunden geleistet.



Die Arbeiten hätten unter anderem Betonfundamente für Gebäude und Anlagen zur Mineralaufbereitung umfasst. Darüber hinaus seien Flächen für die industrielle Infrastruktur ausgehoben und verfüllt sowie Aushubarbeiten für Bauwerke zur Wasserregulierung durchgeführt worden. Auch die Detailplanung und die Beschaffung wichtiger Anlagen und Baupakete seien weiter vorangekommen.



Founder, President und CEO Eric Desaulniers erklärte, das Unternehmen habe sich auf die Einhaltung des Zeitplans, die Kostenkontrolle und eine verantwortungsvolle Umsetzung konzentriert.