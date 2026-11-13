Berenberg sieht Eckert & Ziegler nach dem dritten Quartal besser auf Kurs: Die Privatbank hebt das Kursziel von 23 auf 24 Euro an und bestätigt "Buy". Analyst Christian Ehmann verweist auf die weiterhin starke Nachfrage nach Lutetium. Zusammen mit dem wachsenden Bedarf an Radiopharmazeutika und einer Erholung bei der Isotopenrückgewinnung schwinde die Unsicherheit über das Erreichen der Unternehmensziele. Eckert & Ziegler profitiert von einem strukturell wachsenden Markt und gilt laut Berenberg in seinem Nischensegment als unverzichtbarer Zulieferer. Wir hatten die Aktie rechtzeitig in Actien-Börse 42/2026 bzw. im Frankfurter Börsenbrief 40/2026 zum Kauf empfohlen und liegen damit gut 20 % vorne. Wir bleiben vorerst bei 20 € als Kursziel, sehen die Aktie dann aber noch nicht als ausgereizt an.



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