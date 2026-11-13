München (ots) -Bei der Premiere des Dialogformats "Talking HEADS" in der Aschheimer Büroentwicklung HEADS hat Bundesbank-Präsident Prof. Dr. Joachim Nagel vor mehr als 200 Gästen über die Geldpolitik der EZB, Europas wirtschaftliche Zukunft und die Bedeutung strategischer Souveränität gesprochen. Im anschließenden Gespräch mit Giesecke+Devrient-CEO und Bitkom-Präsident Dr. Ralf Wintergerst warb er für weniger Bürokratie, mehr Risikobereitschaft und einen stärkeren europäischen Binnenmarkt.An den Finanzmärkten sind laut Nagel nicht zuletzt wegen der im Euroraum auf vier Prozent gestiegenen Inflation zwei Leitzinserhöhungen eingepreist. "Wir sind heute mit 2,5 Prozent noch im neutralen Bereich. Die Zinsschritte würden uns in einen restriktiven, dämpfenden Bereich führen", sagte Prof. Dr. Joachim Nagel, Präsident der Deutschen Bundesbank und Mitglied des Rates der Europäischen Zentralbank am Donnerstagabend (12.11.2026) und verwies zugleich auf die verbesserte Wirtschaftsperspektive für Deutschland. Der Internationale Währungsfonds rechnet für 2026 inzwischen mit einem Wachstum von 1,3 Prozent.Es gelte, im Dezember die neuesten Projektionen abzuwarten. Nagel ergänzte vor den Gästen in schönster Notenbankrhetorik: "Es liegt viel auf der Hand und es müsste aus meiner Sicht relativ viel in die andere Richtung passieren, dass dann im Dezember nicht direkt etwas passieren würde, was eben die Zinsen betrifft."Nagel: Strategische Souveränität und digitaler Euro wichtig"Ein Schlüssel für Europas Stabilität ist strategische Souveränität", erklärte Nagel bezugnehmend auf Handel, Energie und Lieferketten. Europa müsse sich stärker schützen, Kapazitäten aufbauen, diversifizieren und "gegen kritische Abhängigkeiten absichern". Die Abhängigkeit von Gas habe vor Augen geführt, dass Europa bei Zahlungsverkehrssystemen ähnlich abhängig sei. Nagel warb für den digitalen Euro als Zwilling zum Bargeld. "Bargeld wird bleiben und niemand muss Sorge vor einem gläsernen Kunden haben."Mit Sorge äußerte sich Nagel im anschließenden Gespräch mit Dr. Ralf Wintergerst über die enormen Staatsverschuldungen, die die Länder in den Griff bekommen müssen - ohne Namen zu nennen. "Die Refinanzierungsmöglichkeiten in den Märkten sind nicht unendlich. Gleichzeitig haben die Kapitalmärkte ein langes Gedächtnis und verzeihen nichts", warnte er insbesondere die noch als Anker wahrgenommenen Staaten, ihre Ratings nicht zu verspielen. Sparen müsse auf die Agenda. "Die Finanzmärkte sind genügsam. Manchmal kommt es nicht auf die eigentliche Zahl an. Sie wollen sehen, dass die Richtung stimmt, (...), dass Defizite perspektivisch zurückgeführt werden (....), das Lenkrad in die richtige Richtung eingeschlagen wird." Er verwies auf die Schuldenbremse als ein wichtiges Instrument, damit die Kapitalmarktzinsen nicht weiter steigen.Entbürokratisierung: Von baltischen Ländern lernenEin Denkanstoß für den Wirtschaftsraum und für die über 200 hochkarätigen Gäste aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft, die am Donnerstagabend zur Premiere des neuen Dialogformats "Talking Heads" ins HEADS gekommen sind, darunter Hans-Peter Friedrich, ehemaliger Bundesminister für Ernährung und Landwirtschaft, Talya Lador-Fresher, Generalkonsulin des Staates Israel in München, LMU-Präsident Prof. Dr. Matthias Tschöp, Hypovereinsbank-CEO Marion Höllinger, die Vorstände der Stadtsparkasse München Bernd Hochberger und Jan Mersmann sowie Dr. Matthias Cord, Stellv. Vorsitzender der Thüga AG.Trotz politischer Herausforderungen, Konflikte und Krisen machte der Bundesbank-Chef gemeinsam mit dem Chef des weltweit führenden deutschen Sicherheitstechnologieunternehmens, Dr. Ralf Wintergerst, Mut und blickte zuversichtlich auf die innereuropäischen Stärken. Europa sei ein riesiger Markt und in vielen Punkten eine historisch gewachsene Erfolgsgeschichte, die gestärkt aus bisherigen Krisen hervorgegangen sei, erläuterte Nagel. Nach seinem jüngsten Besuch in Riga forderte er jedoch "mehr Entbürokratisierung und Beschleunigung. Da müssen wir besser werden und können viel von baltischen Ländern lernen." Finanzmarktregulierung müsse um Widersprüche bereinigt, die Unternehmensbesteuerung und die Einkommensbesteuerung in Deutschland reduziert werden. Nagel wünschte sich eine höhere Risikobereitschaft und mehr Mut zur Größe - etwa bei Unternehmens- und Bankenzusammenschlüssen, um künftige Infrastrukturherausforderungen bewältigen zu können.Büro als Ort für neue GedankenDie von der Rock Capital Group, dem renommierten Grünwalder Projektentwickler und Eigentümer des HEADS, erdachte Gesprächsrunde, die in regelmäßigen Abständen stattfinden wird, greift den Anspruch "Always think ahead" des mehrfach ausgezeichneten Büroprojekts auf. Mit dem Veranstaltungsformat will Rock Capital seinem Anspruch folgen, die Büroimmobilie erlebbar zu machen. "Ein gutes Büro besteht heute nicht mehr nur aus hochwertigen Flächen. Der Faktor Mensch ist mindestens genauso wichtig: Der Wunsch, Gedanken und Inspiration im persönlichen Austausch zu erleben, ist heute für Viele entscheidend. Genau dafür haben wir das HEADS entwickelt. Mit Talking HEADS bringen wir diesen Anspruch jetzt auf die Bühne", sagt Christian Lealahabumrung, geschäftsführender Gesellschafter der Rock Capital Group.Das HEADS-Office ist auf Begegnung ausgelegt: großzügige Lobby- und Loungeflächen, vier individuell gestaltete und üppig begrünte Atrien mit mehr als 1.000 Pflanzen, hauseigene Kita, Restaurant, Barista-Bar, Sport- und Yogaräume und flexible Konferenzbereiche schaffen Orte jenseits des klassischen Schreibtischs. Lealahabumrung: "Homeoffice und digitale Meetings haben vieles einfacher gemacht. Gleichzeitig haben sie gezeigt, was digital nur schwer zu ersetzen ist: den Austausch, das persönliche Gespräch und die Ideen, die entstehen, wenn Menschen aufeinandertreffen. Es ist dieses intellektuelle Pingpong, das es im Homeoffice einfach nicht gibt und das uns Menschen als soziale Wesen schlicht fehlt. Talking HEADS ist eine konsequente Weiterentwicklung unseres Gebäudekonzepts und unseres Anspruchs an New Work, das den Menschen in den Mittelpunkt stellt", so Lealahabumrung.Stavros Kostantinidis, Rechtsanwalt und Vorsitzender der Europa-Union München, hat die Veranstaltung zusammen mit den Machern der Rock Capital Group konzipiert. "Unsere Gesellschaft braucht Orte, an denen Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven miteinander ins Gespräch kommen. Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Technologie dürfen nicht nebeneinander diskutieren, sondern miteinander. Die Resonanz auf die erste Veranstaltung zeigt, dass es dafür einen großen Bedarf gibt", sagt Stavros Kostantinidis.Vom geplanten Wirecard-Headquarter zum Treffpunkt internationaler UnternehmenAuch die Geschichte des Gebäudes selbst steht für den Anspruch, nach vorne zu denken. Ursprünglich waren die rund 42.500 Quadratmeter als neue Zentrale für Wirecard vorgesehen. Nach dessen Insolvenz hat Rock Capital das Konzept grundlegend neu entwickelt und aus dem einstigen Single-Tenant-Headquarter einen modernen Multi-Tenant-Campus geschaffen.Heute arbeiten im HEADS Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Nationalitäten. Zur Mietergemeinschaft gehören unter anderem der britische Chip- und Technologiekonzern ARM, die US-Unternehmen Molex und Bourns Electronics, Crédit Agricole Leasing & Factoring, Bel Brands Deutschland, der Health-IT-Spezialist Meierhofer, der Medizintechnikkonzern Getinge sowie der Batteriespeicher-Spezialist ju Energy. Weitere Unternehmen wie NEO Professional Solutions haben sich ebenfalls für den Standort entschieden.Preise für eine Arbeitswelt mit AufenthaltsqualitätArchitektur- und Designjurys haben den Bürokomplex mehrfach ausgezeichnet. Das HEADS hat mittlerweile fünf renommierte Preise erhalten, darunter den Real Estate Architecture Award, den German Design Award, den iF DESIGN AWARD, eine Auszeichnung bei Best Workspaces oder den ICONIC AWARD. Die Innenarchitektur des Designstudios Ippolito Fleitz hat klassische Verkehrs- und Lobbyflächen dabei bewusst in Aufenthaltsorte verwandelt. Die begrünten Bereiche "Green Neighbourhood", "Under the Tree", "Floating Landscape" und "Secret Garden" dienen nicht nur als Rückzugsräume, sondern als Orte für Begegnung, Austausch und Inspiration.Über Rock Capital GroupDie Rock Capital Group ist eines der führenden deutschen Projektentwicklungsunternehmen im Bereich Wohn- und Gewerbebau, das von den Geschäftsführern Peter G. Neumann und Christian Lealahabumrung gegründet wurde. Durch die umfangreiche Erfahrung der Rock Capital Group in der Entwicklung von Wohn- und Gewerbeflächen sowie Stadtquartieren ist man derzeit sehr engagiert in der Schaffung neuer Wohn-, Büro-, Gewerbe-, Labor-, Hotel- und Einzelhandelsflächen in bestehenden Bestandsstrukturen durch kreative Konzeptionen und Planungen. Derzeit befindet man sich in der Entwicklung von ca. 1.000.000 m² an Büro-, Gewerbe-, Wohn-, Biotech- und LifeScience, Einzelhandels- und Hotelflächen sowie über 6.000 neuen Wohneinheiten mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von über 8,0 Milliarden Euro im Raum München und Frankfurt. Weitere Informationen sind unter www.rock-capital.de (https://rock-capital.de/)Pressekontakt:SCRIVO CommunicationsAnsprechpartner: Kai OppelLachnerstraße 33D-80639 MünchenT +49 (0)178 6150154kai.oppel@scrivo.dewww.scrivo.deOriginal-Content von: Rock Capital Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165406/6390129