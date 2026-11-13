Frankfurt am Main (ots) -Mehr Gespräche, mehr Perspektiven, mehr Austausch vor Ort: Der Hessische Rundfunk (hr) richtet seine regionale Berichterstattung noch konsequenter auf die Menschen in Hessen aus. Durch eine stärkere Präsenz in den Regionen und neue Dialogformate können Themen aus dem Alltag der Hessinnen und Hessen direkter aufgegriffen und über alle Ausspielwege hinweg vertieft werden. Gleichzeitig stärkt der hr Recherche und Datenjournalismus, um regionale Entwicklungen besser einzuordnen und Hintergründe sichtbar zu machen."Mehr hr in Ihrer Region", verspricht Programmdirektorin Julia Krittian: "Unsere Gesellschaft ist so viel mehr, als es in Debatten häufig abgebildet wird. Als Hessischer Rundfunk wollen wir noch stärker hören, was die Menschen bewegt. Ob mit einem Stand auf den Wochenmärkten oder beim 'frag-uns-Abend' in der Kneipe - Dialogformate gehören künftig zum Reporter-Handwerk. Gerade in einer KI-getriebenen Medienwelt braucht es ein Ohr für die Menschen, Raum für viele Perspektiven und konstruktive Ideen für eine gute Zukunft."Zentral sind Regio-Reporterinnen und Reporter, die als hr-Gesichter vor Ort bekannt sind, auf allen Ausspielwegen berichten und größere regionale Ereignisse live begleiten. Im Austausch mit den Menschen greifen sie deren Themen für ihre Berichterstattung auf und erklären, wie sie arbeiten: Wie und warum werden Themen ausgewählt? Welche Geschichten fehlen? Wie funktioniert eine Recherche?Die bestehenden Regionalstudios in Frankfurt, Gießen, Fulda, Kassel und Darmstadt werden dafür schrittweise verstärkt. Zudem entstehen in den nächsten Jahren weitere regionale Anlaufstellen: Das Landtagsstudio in Wiesbaden wird um ein Regionalstudio mit Zuständigkeiten für den Rheingau-Taunus-Kreis und den Main-Taunus-Kreis erweitert. In Korbach plant der hr ein Redaktionsbüro, um die große Region Waldeck-Frankenberg noch besser abzudecken. Im Gegenzug werden Strukturen in der Zentrale kleiner, Produktionsprozesse verändern sich.Redaktionen bündeln, Recherche stärkenBis 2028 bündelt der hr die tagesaktuelle Hessen-Berichterstattung im neuen Programmbereich "Regionale Aktualität": die bisherige Hesseninformation, die hessischen Zulieferungen für die "Tagesschau" und "Tagesthemen", die landespolitische Berichterstattung des Landtagsstudios Wiesbaden sowie die aktuell arbeitenden Teile der Kultur- und Wirtschaftsredaktionen werden darin zusammengefasst. In dem neuen Bereich entsteht auch ein Team für exklusive Hessen-Recherchen und Datenjournalismus. Die Berichterstattung soll themenorientiert und digital ausgerichtet sein.Ein zweiter Bereich führt die bisherigen Hintergrundredaktionen zu einem zentralen Doku- und Langformate-Team zusammen. Ziel ist noch mehr journalistische Tiefe, Kraft und Geschwindigkeit in der Themen- und Formatentwicklung sowie Raum für innovatives Storytelling mit besonderem Blick auf junge Zielgruppen.Mehr Begegnungen vor OrtAuch Veranstaltungen sollen mehr Gelegenheiten schaffen, miteinander ins Gespräch zu kommen. Eine eigene Event-Unit soll ab 2027 beliebte Veranstaltungen wie die hr-Radtour oder das Europa Open Air weiterentwickeln und mit kleineren Formaten überall in Hessen kombinieren. Intendant Florian Hager betont: "Wir wollen die Menschen da erreichen, wo sie sind - auf den Plattformen und im echten Leben. Bis 2030 werden knapp die Hälfte der hr-Programmmittel in Streaming-Video und -Audio, Social Media, Publishing und regionale Events fließen. Unser Ziel lautet: So regional wie möglich, so zentral wie nötig."Mehr Freiraum für Journalismus durch KI und KooperationenKI und Automatisierung sollen Routineaufgaben bei Recherche, Produktion und Distribution übernehmen und so Freiräume für Recherche, Einordnung und Dialog schaffen. Die journalistische Verantwortung bleibt beim Menschen.Die neuen Schwerpunkte in Regionalität und bei den digitalen Angeboten werden durch Umschichtung vorhandener Mittel finanziert. Dafür setzt der hr auf schlankere Strukturen und weitreichende ARD-Kooperationen in der Verwaltung, der Technik und im Programm. Im Rahmen der 2024 angestoßenen hr-Radiostrategie gestalten hr, SWR und SR bereits gemeinsam das junge Radioprogramm DASDING. Auch die Zusammenarbeit von hr INFO, SWR Aktuell und Antenne Saar wird weiter ausgebaut. (https://www.presseportal.de/pm/29876/6388993)Ausgangspunkt der Neuaufstellung ist das Projekt "Regionale Aktualität 2032". Darin hat der hr analysiert, was Menschen künftig von regionaler Berichterstattung erwarten und welche Strukturen und Arbeitsweisen dafür nötig sind. Die Ergebnisse werden schrittweise umgesetzt.Mit diesen Veränderungen will der hr mehr Zeit für das schaffen, was guten Journalismus ausmacht: den Menschen in Hessen zuhören, kritisch nachfragen, Zusammenhänge erklären und Geschichten erzählen, die bewegen.Zur hr-PresseseitePressekontakt:Desk KommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deHERAUSGEBERHessischer RundfunkKommunikationTel.: 069 155 3500E-Mail: kommunikation@hr.deOriginal-Content von: HR Hessischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/177784/6390126