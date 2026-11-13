Wien (ots) -Mit der AusstellungNeu. Sachlich. Fotografie der 1920er und 1930erbeleuchtet das Leopold Museum erstmals umfassend das avantgardistische fotografische Schaffen der Zwischenkriegszeit in Deutschland und Österreich. 219 Fotografien von 56 Künstler*innen - 22 Fotografinnen und 34 Fotografen - geben Einblick in die Lichtbildproduktion der Moderne zwischen 1919 und 1938. Die Schau präsentiert herausragende Positionen der Foto-Avantgarde zwischen den Weltkriegen anhand zentraler Motiv- und Themenkomplexe.Vom Glanz und Elend der Großstadt über die "Neue Frau" bis zum "Neuen Bauen" erzählen die Fotografien der Ausstellung, ergänzt durch Fotobücher, Magazine und Fotoapparate. Mit der Einführung der ersten in Serie produzierten kompakten Kleinbildkamera, der Leica von 1925, wurden schnelle Bildfolgen und Schnappschüsse möglich. Die Leihgaben der Ausstellung, die in Kooperation mit der Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Bayerische Staatsgemäldesammlungen, München und der Skrein Photo Collection entstand, stammen von namhaften europäischen Museen, Institutionen, öffentlichen und privaten Sammlungen. Die Schau knüpft an die Ausstellung Glanz und Elend. Neue Sachlichkeit in Deutschland an, in welcher das Museum 2024 den Fokus auf die Malerei zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg richtete."Die Dynamik und die Technisierung der Großstadt, die Emanzipation der Frau oder eine an den USA orientierte Konsum- und Unterhaltungskultur sind drei Beispiele für Themenfelder, welche die Menschen der 1920er-Jahre bewegten. Zeittypischer für die in Zentraleuropa nur bedingt 'goldenen' Zwanziger sind die allgemeine Faszination für industrielle Maßstäbe und der Hang zur Typologisierung und 'Verdinglichung' alles Lebendigen - seien es Pflanzen, Landschaften, aber auch Menschen."Hans-Peter Wipplinger, Direktor des Leopold MuseumNüchtern, klar und sachlich versuchte man die Welt nach dem Ende des Ersten Weltkrieges neu zu sehen. Die von den Piktorialisten in Wien um 1900 zur Blüte geführte "Kunstfotografie" mit ihrem verklärenden Ästhetizismus wurde durch den unmittelbaren Blick auf eine von Industrialisierung, Technisierung und Urbanisierung geprägte Wirklichkeit abgelöst. Der neue Bildstil war direkt, und schnörkellos. In Deutschland setzten sich u. a. Ellen Auerbach, Aenne Biermann, Alfred Ehrhardt, Hans Finsler, Albert Renger-Patzsch oder August Sander mit der neusachlichen Fotografie auseinander, die mit einem klaren Bekenntnis zur technischen Moderne verbunden war."Schon damals ein "Mode-" bzw. "Lieblingswort", stand die Neue Sachlichkeit für Aufbruch, Hoffnung und für ein großes Versprechen in die Zukunft, dem sich nahezu alle Disziplinen im Sinne eines gesellschaftsverändernden Gesamtkunstwerkes verpflichtet fühlten: die Malerei und Grafik, die Architektur und der Städtebau, die Produkt- und Schriftgestaltung, die Literatur, das Theater, der Film und nicht zuletzt die Fotografie, die entlang dieses durchaus unterschiedlich ausgelegten, ideenreich interpretierten Etikettes ihre - jedenfalls in Deutschland - fruchtbarste Zeit erlebte."Hans-Michael Koetzle, Kurator der AusstellungMit der 1929 vom Deutschen Werkbund organisierten Ausstellung Film und Foto in Stuttgart erreichte die neusachliche Fotografie ihren Höhepunkt. Die Schau wurde in der Folge in weiteren Städten gezeigt und war 1930 auch in Wien zu Gast. Das dort manifestierte Plädoyer für eine zeitgemäße Bildsprache, hinterließ auch im Werk der Österreicher*innen Trude Fleischmann oder Grete Kolliner ihre Spuren.Ihr abruptes Ende fand die neusachliche Moderne in Deutschland 1933 mit der nationalsozialistischen Machtübernahme und in Österreich 1938 mit dem "Anschluss", verbunden mit der beispiellosen Verfolgung, Vertreibung und Ermordung jüdischer Künstler*innen. Bestimmte Formelemente wurden, wo nützlich, weiterhin toleriert oder für Propagandazwecke vereinnahmt.MENSCHEN DES 20. JAHRHUNDERTSDer 20-jährige Walter Ballhause in Hannover oder die drei Jahre ältere Edith Suschitzky, spätere Tudor-Hart, in Wien, dokumentierten die prekären Lebensrealitäten auf der Straße - ebenso wie der ab 1910 in Köln tätige August Sander, dessen Aufnahmen seiner Wienreise von 1930, kurz nach der Weltwirtschaftskrise, zu den Raritäten der Ausstellung zählen. Mit dem epochalen Porträtprojekt Menschen des 20. Jahrhunderts schuf August Sander einen "Atlas" der Gesellschaft der Weimarer Republik um "mit Hilfe der reinen Photographie [...] die Betreffenden unbedingt wahrheitsgetreu [...] wiederzugeben." Es war Sanders demokratischer Anspruch Menschen aller Milieus differenziert als auch gleichermaßen bildwürdig und damit ebenbürtig zu dokumentieren. Unter dem Titel Antlitz der Zeit (1929) wurden 60 ausgewählte Fotografien der Serie publiziert, darunter ikonische Aufnahmen wie der in der in der Ausstellung gezeigte Handlanger. 1936 verboten die Nationalsozialisten das Fotobuch und zerstörten sämtliche Druckstöcke."Das Bedürfnis nach Klarheit und Ordnung in der von Umbrüchen zerrütteten Nachkriegsgesellschaft bediente die neusachliche Porträtfotografie auf mehreren Ebenen. Formal durch eine nüchterne, analytisch-präzise Wiedergabe, Plastizität und strenge Kompositionen sowie durch eine Reduktion auf das Wesentliche. Zudem kam bei aller Individualität dem übergeordneten,Typus' eine zentrale Bedeutung zu."Dominik Papst, Kurator der AusstellungDIE "NEUE FRAU"In den 1920er-Jahren etablierte sich mit der "Neuen Frau" ein Typus, der sich durch einen unabhängigen Lebensstil sowie durch gesellschaftliche und politische Partizipation auszeichnete. Der durch den Ersten Weltkrieg und seine Folgen bedingte Mangel an Arbeitskräften begünstigte diesen emanzipatorischen Prozess. In Filmen und Zeitschriften wurde das Bild der neuen, selbstsicheren, und erfolgreichen Frau inszeniert. Ein ikonisches Beispiel ist August Sanders Aufnahme von Anneli Strohal, Assistentin in der Bildstelle des Westdeutschen Rundfunks, das Hauptsujet der Ausstellung: die junge, modisch gekleidete Frau mit Kurzhaarschnitt und Zigarette in der Hand blickt selbstbewusst in die Kamera. Auch zahlreiche erfolgreiche Fotografinnen hielten die "Neue Frau" im Bild fest, unter ihnen die bedeutenden Fotokünstlerinnen Lotte Jacobi, Frieda Riess, Yva, Trude Fleischmann, Steffi Brandl, Grete Kolliner oder Nini und Carry Hess. Sie waren selbst perfekte Vertreterinnen des neuen Frauentypus. Viele der führenden Fotografinnen - ein Großteil von ihnen war jüdischer Abstammung - mussten nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten ihren Beruf aufgeben, flüchteten oder wurden in Konzentrationslagern ermordet."Die Verflechtung der 'Neuen Frau' und der Profession Fotografin wird durch die Tätigkeiten der Künstlerinnen, die das Bild der modernen Frau in ihr Motivrepertoire integrierten, belegt. Die Fotografinnen stellten zudem selbst das Paradebeispiel dieses Frauentypus dar. Damit waren sie aber auch einer elitären Gruppe zugehörig, da wirkliche Gleichberechtigung oftmals ein Wunschtraum blieb und emanzipatorische Konzepte für die breite Bevölkerung lediglich zu bloßen Ideen verkamen. Fraglos trugen Fotografinnen neben Journalistinnen, Akademikerinnen, Angestellten etc. wesentlich zu den emanzipatorischen Entwicklungen bei, bevor die einschneidende Zäsur 1933 durch die nationalsozialistische Machtübernahme erfolgte, die das Ende der 'Neuen Frau' in der Presse sowie in der gesellschaftlichen Realität markierte."Aline Marion Steinwender, Kuratorin der AusstellungAkte in Bewegung, Mode- und SachaufnahmenDie Ausstellung widmet sich auch den neuen Wegen der Aktfotografie sowie der Mode und Warenwelt. Vorzugsweise wurden Tänzer*innen in Szene gesetzt, vielfach von Fotografinnen. Trude Fleischmanns Aufnahme der Tänzerin Claire Bauroff sorgte als Reklame im Berliner Varietétheater Admiralspalast 1925 für einen öffentlichen Skandal und wurde von der Polizei wegen "Unzüchtigkeit" beschlagnahmt. Der seit den Zwanzigerjahren in Berlin tätige russische Avantgarde-Fotograf Sasha Stone publizierte 1933 seine Aktfotografien unter dem Titel Femmes. Die Modefotografie begann die grafische gestaltete Modeillustration zusehends abzulösen. Fotograf*innen wie Yva in Berlin oder Edith Glogau fertigten Aufnahmen mit hohem künstlerischem Anspruch an, die in Zeitschriften und Magazinen veröffentlicht wurden. In Wien und später in Paris konnte Dora Kallmus, die auch Coco Chanel zu ihren illustren Kundinnen zählte, unter dem Künstlernamen Madame d'Ora große Erfolge als Modefotografin erzielen. Einen wesentlichen Bereich der neusachlichen Fotografie stellten Sachaufnahmen dar. Albert Renger-Patzsch veröffentlichte 1928 seine epochale Publikation DieWelt ist schön, die durch die nüchterne, klare Wiedergabe selbst alltäglicher Gegenstände besticht. Bis heute ikonische Bilder schufen u.a. Lucia Moholy für das Bauhaus und Hein Gorny für Bahlsen. Karl Blossfeldt dokumentierte bereits um 1900 Pflanzen seiner näheren Umgebung in Nahaufnahme und mit vielfacher Vergrößerung zu ausschließlich didaktischen Zwecken, die erstmals 1928 unter dem Titel Urformen der Kunst publiziert wurden.ZÄSUR UND PROPAGANDADie nationalsozialistische Machtübernahme 1933 in Deutschland bedeutete einen radikalen gesellschaftspolitischen Paradigmenwechsel. Die sich ab den 1920er-Jahren etablierende Bildsprache der Neuen Sachlichkeit wurde vom NS-Regime nicht zuletzt für Propagandazwecke - darunter für die 1936 in Berlin ausgetragenen Olympischen Spiele - instrumentalisiert. Einige Fotograf*innen wie Lothar Rübelt, Kitty Hoffmann oder Dr. Paul Wolff arrangierten sich, akquirierten weiter Aufträge und profitierten, zumindest indirekt, von der systematischen Ausgrenzung und Verfolgung jüdischer Kolleg*innen. Während Fotograf*innen wie Edith Tudor-Hart, László Moholy-Nagy oder Ellen Auerbach die Flucht gelang, wurden viele, unter ihnen Nini Hess oder Yva, deportiert und in Konzentrationslagern ermordet.Kurator*innen: Hans-Michael Koetzle, Dominik Papst, Aline Marion SteinwenderKatalog: Zur Ausstellung ist ein umfangreicher Katalog in deutscher und englischer Sprache im Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König, Köln erschienen, erhältlich zum Preis von EUR 39,90 im Leopold Museum Shop (https://leopoldmuseum.org/shop:).NEU. SACHLICH. FOTOGRAFIE DER 1920ER- UND 1930ER-JAHRE, herausgegeben von Hans-Michael Koetzle, Dominik Papst, Aline Marion Steinwender und Hans-Peter Wipplinger mit Beiträgen von Anton Holzer, Roland Jaeger, Hans-Michael Koetzle, Dominik Papst, Aline Marion Steinwender, Wolfgang Jean Stock und Hans-Peter Wipplinger.STIMMUNGSVOLLE ERÖFFNUNGSFEIERLICHKEITENAnlässlich der Ausstellungseröffnung sprachen Leopold Museum Direktor Hans-Peter Wipplinger und die Ausstellungskurator*innen Hans-Michael Koetzle, Dominik Papst und Aline Marion Steinwender. Der Einladung zu den stimmungsvollen Eröffnungsfeierlichkeiten folgten rund 600 Personen, darunter die Leopold Museum-Vorstände Josef Ostermayer und Saskia Leopold-Haar, der kaufmännische Direktor des Leopold Museum Moritz Stipsicz, die Fotoexpert*innen Monika Faber (Photoinstitut Bonartes), Uwe Schögl, (Fotosammlung ÖNB), die Ausstellungskatalog-Autoren Anton Holzer und Roland Jaeger, die Leihgeber*innen Simone Förster (Kuratorin Stiftung Ann und Jürgen Wilde, Bayerische Staatsgemäldesammlungen), Sammler Christian Skrein (Skrein Photo Collection), Thomas Köhler (Dir. Berlinische Galerie), Peter Coeln (WestLicht. Schauplatz für Fotografie / OstLicht. Galerie für Fotografie), Kristina Gell (Galerie Julian Sander), Annette Kicken (Galerie Kicken Berlin), Irene Meissner und Dagmar Zacher (Klaus Kinold-Stiftung. Architektur + Fotografie), Edna Goldacki-Biermann, Franz Holzer (Vorstand Leica), Diethard Leopold, die Künstler*innen Martha Jungwirth, Robert Comploj und Rudi Molacek, Helmut Schoba (VGN), Albin Hahn (Privatstiftung Manner), Herbert Frank (Universitätsklinikum Tulln), Verleger Nikolaus Brandstätter, Leopold Birstinger, Werber Christian Satek, Restaurator Manuel Hebeisen, Journalistin Nicole Adler, Fotografin Lisa Rastl, die Architekt*innen Andrea Frank, Ulrike Lauber, Boris Podrecca sowie Helmut und Ursula Rohringer, Franz Smola (Kurator, Belvedere) u.v.a.LINK ZUR WEBSITE DER AUSSTELLUNG (https://www.leopoldmuseum.org/de/ausstellungen/digitale-ausstellungen/neu-sachlich/de)Presseunterlagen und Bildmaterial (https://www.leopoldmuseum.org/de/presse/presseunterlagen/1471/NEU-SACHLICH)Fotogalerie der Ausstellungseröffnung (https://www.apa-fotoservice.at/galerie/39708)Pressekontakt:Leopold Museum-PrivatstiftungPresse I Public RelationsMag. Klaus PokornyT +43 1 525 70 - 1507Mag. 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