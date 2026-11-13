FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt". schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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