München (ots) -Das Thema: "Verstehen Sie die Wut der Jugend, Herr Kretschmann?"Die Jungen in Deutschland haben genug: von Zukunftsängsten, steigenden Lebenshaltungskosten, dem Gefühl, nicht gehört zu werden. Laut ARD-DeutschlandTrend spüren 77 Prozent der Deutschen immer stärkere Belastungen, junge Erwachsene tragen mit 25,5 Prozent das höchste Armutsgefährdungsrisiko aller Altersgruppen. 21 Prozent planen laut der Studie "Jugend in Deutschland 2026", Deutschland zu verlassen. Und während die Bundesregierung für den neuen Wehrdienst wirbt, lautet die Frage der jungen Generation längst: Warum für einen Staat eintreten, der uns nicht zuhört? Welche Verantwortung trägt die Politik für diese Entfremdung? Wie lässt sich Vertrauen bei jungen Menschen zurückgewinnen? Und was bedeutet es für eine Gesellschaft, wenn es für eine ganze Generation das Versprechen vom sozialen Aufstieg nicht mehr gibt?Die Gäste:- Winfried Kretschmann, Bündnis 90/Die Grünen, ehemaliger Ministerpräsident Baden-Württemberg- Philipp Türmer, SPD, Juso-Vorsitzender- Nina Kolleck, Bildungsforscherin, Universität Potsdam"Caren Miosga" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, produziert von der MIO media im Auftrag des NDR.Redaktion: Bianca Leitner (NDR)Pressefotos von Caren Miosga und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.dePressekontakt:Dr. Lars JacobKommunikation | PRARD-ProgrammdirektionTel.: 089/558944-898E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Caren Miosga:Stephan ClausenTel.: 030 28 48 48 15E-Mail: stephan.clausen.fm@carenmiosga.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6390136