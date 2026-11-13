Gold unter 4.000 US-Dollar: Markt wettet auf Fed-Zinserhöhung

Anzeige / Werbung

Gold fällt den dritten Handelstag in Folge und unterschreitet 4.000 USD. Höhere US-Inflation und Erwartungen steigender Fed-Zinsen belasten das Edelmetall.

Gold ist am 12. November den dritten Handelstag in Folge gefallen und rutschte im frühen asiatischen Handel bis auf ein Tagestief nahe 3.968 US-Dollar je Unze. Auslöser waren eine über den Erwartungen liegende US-Inflationsrate für Oktober und falkenhafte Äußerungen aus der Federal Reserve. Am Terminmarkt wird inzwischen nicht mehr über eine Zinssenkung diskutiert, sondern über die Größe einer Zinserhöhung im Dezember.

Der Bruch der 4.000er-Marke

Die psychologisch wichtige Schwelle von 4.000 US-Dollar je Unze hat Gold nach unten durchbrochen - und hielt sich auch im weiteren Verlauf darunter, wie Bloomberg in seiner Berichterstattung festhält. Nach Darstellung von TradingKey markierte der Rückgang den dritten Verlusttag in Folge; als nächste Orientierungsmarke nach unten nennt der Anbieter den Bereich um 3.960 US-Dollar. Auch Kitco führt den Rückgang in seinem PM-Report auf den anziehenden Dollar und die gestiegenen Wetten auf eine Zinserhöhung zurück.

Für Anleger ist weniger die runde Zahl entscheidend als die Ursache: Der Verkaufsdruck kommt nicht aus dem Goldmarkt selbst, sondern aus dem Zins- und Devisenmarkt. Damit hängt die weitere Richtung des Metalls kurzfristig an Daten, die mit Angebot und Nachfrage nach physischem Gold wenig zu tun haben.

Heiße Oktober-Inflation dreht die Zinserwartung

Das US Bureau of Labor Statistics meldete für Oktober einen Anstieg der Verbraucherpreise um 0,4 Prozent gegenüber dem Vormonat. Erwartet worden waren 0,3 Prozent. Fed-Gouverneur Christopher Waller hatte zuvor erklärt, bei einer Kernrate von 0,3 Prozent zum Vormonat solle die Notenbank im Dezember eine Anhebung um 50 Basispunkte erwägen - dieses Niveau wurde im Oktober erreicht.

Die Reaktion am Terminmarkt fiel deutlich aus. Nach CME-Daten, die TradingKey zitiert, preisten Händler eine Wahrscheinlichkeit von 90,6 Prozent für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ein, hinzu kamen 9,4 Prozent für einen Schritt um 50 Basispunkte. Eine Zinssenkung spielt in dieser Verteilung praktisch keine Rolle mehr. Die Spannweite der Erwartungen hat sich damit verschoben: Die offene Frage ist nicht mehr, ob die Fed strafft, sondern wie stark.

Warum Dollar und Realzins den Goldpreis drücken

Der Dollar-Index stieg laut TradingKey auf den höchsten Stand seit April 2025, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen berührte zeitweise die Marke von rund 5 Prozent. Beides wirkt über bekannte Kanäle auf Gold. Ein festerer Dollar verteuert das in Dollar notierte Metall für Käufer aus anderen Währungsräumen und dämpft dort die Nachfrage.

Noch direkter wirkt der Zinskanal. Gold wirft keine laufenden Erträge ab; steigen die Renditen sicherer Staatsanleihen, erhöhen sich die Opportunitätskosten der Goldhaltung. Entscheidend ist dabei nicht der Nominalzins, sondern der Realzins - also die Rendite abzüglich der erwarteten Inflation. Genau hier liegt die aktuelle Besonderheit: Höhere Inflation allein gilt traditionell als Argument für Gold. Reagiert die Notenbank darauf aber mit der Aussicht auf Zinserhöhungen und steigen die Nominalrenditen stärker als die Inflationserwartungen, zieht der Realzins an - und das belastet Gold.

Was die Zentralbankkäufe dagegenhalten

Auf der anderen Seite der Rechnung steht eine Nachfragequelle, die sich kaum an Monatsdaten orientiert. Wie Reuters nach Angaben von TradingKey berichtet, stützen die fortgesetzten Goldkäufe Chinas und anderer großer Notenbanken den Markt und federn einen Teil des Drucks aus Dollar und Zinsen ab.

Diese Käufe folgen einer anderen Logik als der Handel am Terminmarkt: Es geht um Reservediversifikation über Jahre, nicht um die Positionierung vor einer einzelnen Fed-Sitzung. Für Anleger bedeutet das eine Zweiteilung der Preistreiber - kurzfristige Makrodaten auf der einen, strukturelle Nachfrage auf der anderen Seite. Welche Seite überwiegt, lässt sich aus den vorliegenden Daten nicht ableiten.

Die nächsten Datenpunkte vor der Dezember-Sitzung

Als nächste Wegmarken nennt TradingKey die US-Erzeugerpreise (PPI) sowie anstehende Reden von Fed-Vertretern. Beide dürften die Verteilung der Zinserwartungen weiter verschieben - und damit indirekt den Goldpreis. Bestätigt der PPI den Inflationsdruck, verfestigt sich die Erwartung einer Straffung; fällt er schwächer aus, könnte sich der Anteil der 50-Basispunkte-Wetten zurückbilden.

Für die Beurteilung des Goldmarktes heißt das: Die kommenden Wochen entscheiden sich weniger an der physischen Nachfrage als an der Frage, wie weit die Fed den Realzins nach oben treibt. Die 4.000-US-Dollar-Marke, die Gold zuletzt verloren hat, dient dabei vor allem als Signalschwelle für die Marktstimmung.









Disclaimer

I. Informationsfunktion und Haftungsausschluss: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und ersetzen keine individuelle, fachkundige Anlageberatung. Es handelt sich nicht um Finanzanalysen oder Verkaufsangebote, noch liegt eine Handlungsaufforderung zum Kauf bzw. Verkauf von Wertpapieren vor. Entscheidungen, die auf Basis der veröffentlichten Informationen getroffen werden, erfolgen vollständig auf eigene Gefahr. Zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und den Lesern bzw. Nutzern entsteht kein vertragliches Verhältnis, da sich unsere Informationen ausschließlich auf das Unternehmen und nicht auf persönliche Anlageentscheidungen beziehen.

II. Risikoaufklärung: Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Trotz sorgfältiger Recherche übernimmt die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren keine Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie bezüglich Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der veröffentlichten Informationen. Bitte beachten Sie auch unsere weiteren Nutzungshinweise.

III. Interessenkonflikte: Gemäß §34b WpHG und §48f Abs. 5 BörseG (Österreich) weisen wir darauf hin, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH sowie ihre Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter Aktien der oben genannten Unternehmen halten. Zudem besteht ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag zwischen diesen Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH, und es ist möglich, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH jederzeit Aktien dieser Unternehmen kauft oder verkauft. Diese Umstände können zu Interessenkonflikten führen, da die oben genannten Unternehmen die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung entlohnen.

IV. Einsatz von KI-gestützten Systemen: Bei der Erstellung von Beiträgen können KI-gestützte Systeme zur Unterstützung von Recherche, Strukturierung oder sprachlicher Optimierung eingesetzt werden. Sämtliche Inhalte werden vor Veröffentlichung redaktionell geprüft und verantwortet.

Enthaltene Werte: XD0002747026