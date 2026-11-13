Während Europa seine Bemühungen zur Verbesserung der Energieeffizienz seines Gebäudebestands verstärkt, unterstreicht die neueste Studie von Sisecam die Bedeutung von Hochleistungsverglasungen für die Steigerung der Energieeffizienz, die Reduzierung von Emissionen und die Senkung der CO2-Emissionen von Gebäuden.

ISTANBUL, Nov. 13, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sisecam, das einzige weltweit tätige Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasindustrie aktiv ist, nahm als "Climate Supporter" an der 31. Klimakonferenz der Vereinten Nationen (COP31) teil, die vom 9. bis 20. November in Antalya stattfand. Auf der COP31 hob das Unternehmen die Bedeutung fortschrittlicher Glastechnologien für die Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden, die Senkung der CO2-Emissionen und die Unterstützung von Städten bei der Anpassung an die Folgen des Klimawandels hervor.

Während Europa bestrebt ist, seine Energiewende voranzutreiben, bleibt die Verbesserung der Energieeffizienz bestehender Gebäude eine zentrale Herausforderung. Die Senkung der CO2-Emissionen bei der Energieerzeugung ist zwar von entscheidender Bedeutung, doch ebenso wichtig ist es, den Energiebedarf in den Gebäuden zu senken, in denen Menschen leben und arbeiten. Hochleistungsbaustoffe können eine wichtige Rolle dabei spielen, den Energieverbrauch zu senken, den Wohnkomfort zu verbessern und zur Erreichung der Klimaziele beizutragen.

Eine von Sisecam und METU-GÜNAM (Zentrum für Solarenergieforschung und -anwendungen der Technischen Universität des Nahen Ostens) durchgeführte Studie untersuchte die Auswirkungen verschiedener Verglasungskonfigurationen auf den Energieverbrauch und die Emissionen in Wohngebäuden unter unterschiedlichen klimatischen Bedingungen. Anhand fortschrittlicher Simulationen und Langzeitprognosen bis zum Jahr 2050 untersuchte die Studie, wie Glastechnologien dazu beitragen können, die Gebäudeeffizienz zu verbessern und Klimaziele zu erreichen.

Hochleistungsglas kann zu einer erheblichen Verringerung der Emissionen beitragen

Der Studie zufolge könnte der großflächige Einsatz von sonnenreflektierendem Dreifachglas mit Low-E-Beschichtung im gesamten Wohnbaubestand Istanbuls im Rahmen des SSP5-8.5-Szenarios bis 2050 kumulativ schätzungsweise 13,1 Millionen Tonnen CO2-Emissionen aus dem Gebäudebetrieb einsparen, was etwa 4,4 % der kumulativen Betriebsemissionen der analysierten Gebäude entspricht.

Die Studie hebt hervor, dass die Leistung von Verglasungen eine zunehmend wichtige Rolle bei der Senkung des Energiebedarfs und der gleichzeitigen Verbesserung des Raumkomforts spielen kann. Durch die Begrenzung unerwünschter Sonneneinstrahlung in den wärmeren Monaten und die Verbesserung der Wärmedämmung über das ganze Jahr hinweg können moderne Glassysteme dazu beitragen, sowohl den Kühl- als auch den Heizbedarf zu senken.

Gebäudeleistung und Energieeffizienz gehen Hand in Hand

Eine der wichtigsten Erkenntnisse der Studie ist, dass sich der Energiebedarf von Gebäuden im Zuge der sich verändernden klimatischen Bedingungen wandelt. Während der Heizbedarf voraussichtlich im Laufe der Zeit zurückgehen wird, dürfte der Kühlbedarf deutlich steigen, wodurch die Leistungsfähigkeit der Gebäudehülle zunehmend an Bedeutung gewinnt.

Die Studie zeigt, dass Hochleistungsglas dazu beitragen kann, dieses sich verändernde Gleichgewicht zu regulieren, indem es in wärmeren Perioden eine Überhitzung verhindert und gleichzeitig eine hohe Wärmedämmung gewährleistet. Dies trägt nicht nur zu einem geringeren Energieverbrauch und weniger Emissionen bei, sondern auch zu mehr Komfort für die Nutzer und einer höheren Widerstandsfähigkeit des Gebäudes.

Gezielte Sanierung kann die Wirkung maximieren

Die Studie unterstreicht zudem den Nutzen gezielter Sanierungsstrategien. Anstatt Maßnahmen einheitlich auf den gesamten Gebäudebestand anzuwenden, lässt sich die Rentabilität der Investitionen erheblich steigern, wenn den Gebäuden mit der ineffizientesten Verglasung und dem höchsten Einsparpotenzial Vorrang eingeräumt wird. In den am besten abschneidenden analysierten Zonen sinken die Emissionsminderungskosten auf etwa 11 Euro pro Tonne vermiedener CO2-Emissionen, während weniger als 5 % der Gesamtinvestition rund 11 % der erzielbaren Emissionsminderungen ausmachen.

Diese Erkenntnisse unterstreichen die Bedeutung datengestützter Sanierungsprogramme und klimaspezifischer Anforderungen an Verglasungen für die Maximierung sowohl der Umweltwirkung als auch der Wirtschaftlichkeit.

Unterstützung der Ziele Deutschlands im Bereich Gebäudesanierung und Klimaschutz

Die deutsche Bauwirtschaft spielt eine zentrale Rolle bei der Erreichung nationaler und europäischer Klimaziele. Zwar dient der Wohnungsbestand Istanbuls in der Studie als Modell, doch liefern ihre Ergebnisse relevante Erkenntnisse für Länder in ganz Europa, die groß angelegte Programme zur Gebäudesanierung und Senkung der CO2-Emissionen verfolgen. Da politische Entscheidungsträger, Investoren und Immobilieneigentümer bestrebt sind, die Energieeffizienz zu verbessern, Emissionen zu senken und den alternden Gebäudebestand zu modernisieren, liefern die Ergebnisse wertvolle Erkenntnisse darüber, welche Rolle fortschrittliche Glastechnologien bei diesem Wandel spielen können.

Die Studie legt nahe, dass Sanierungsprogramme größere ökologische und wirtschaftliche Vorteile erzielen können, wenn die Maßnahmen auf die Gebäudeeigenschaften und die lokalen klimatischen Bedingungen zugeschnitten sind. Hochleistungsglas kann dazu beitragen, den Energiebedarf zu senken, den thermischen Komfort zu verbessern und langfristige Ziele zur CO2-Reduzierung zu unterstützen, insbesondere in Gebäuden mit veralteten und ineffizienten Fenstern.

Zu den Ergebnissen äußerte sich Can Yücel, CEO von Sisecam, wie folgt:

"Um die Klimaziele zu erreichen, ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der nicht nur die Energieerzeugung, sondern auch den Energieverbrauch berücksichtigt. Gebäude haben einen erheblichen Anteil am Energieverbrauch und an den Emissionen, weshalb ihre Umgestaltung für die Energiewende von entscheidender Bedeutung ist. Wir bei Sisecam betrachten Hochleistungsglas als einen wichtigen Faktor für energieeffiziente und CO2-arme Gebäude. Durch unsere Zusammenarbeit mit METU-GÜNAM möchten wir datengestützte Erkenntnisse liefern, die dazu beitragen können, effektivere Sanierungsstrategien zu entwickeln und die Dekarbonisierung der bebauten Umwelt voranzutreiben."

Anmerkung zur Methodik

Im Rahmen der Studie wird EnergyPlus - eine vom US-Energieministerium entwickelte Open-Source-Simulationssoftware für Energie- und Wasserverbrauch in Gebäuden - eingesetzt, um die Auswirkungen verschiedener Verglasungskonfigurationen zu simulieren. Die stadtweite Analyse beginnt mit einem Modell, das anhand von 2.455 Wohngebäuden in Kadiköy (einem Stadtteil von Istanbul) kalibriert wurde, und überträgt die Ergebnisse auf den Gebäudebestand der 39 anderen Stadtteile Istanbuls, wobei von einer vergleichbaren Leistung der Gebäude innerhalb derselben Kategorien ausgegangen wird. Die Simulationen isolieren die Auswirkungen einer Änderung der Verglasung, während alle anderen Parameter konstant gehalten werden. Die berücksichtigten Emissionen sind betriebliche Emissionen, die mit dem Energieverbrauch von Gebäuden zusammenhängen, und decken nicht den gesamten Lebenszyklus der Produkte ab. Die Studie geht von einem Referenzszenario für das Jahr 2025 aus und betrachtet zwei Zukunftsszenarien bis 2050: SSP5-8.5 und SSP2-4.5, wobei unterschiedliche Annahmen hinsichtlich des Klimawandels, der Dekarbonisierung des Stromnetzes, der Energiepreise und der Diskontsätze zugrunde gelegt werden.

Über Sisecam

Sisecams Geschichte ist eine Geschichte des Fortschritts...

Sisecam wurde 1935 von der Is Bankasi mit der Vision gegründet, die Glasindustrie der Türkei aufzubauen. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich Sisecam von einem einheimischen Unternehmen zu einem Global Player in den Geschäftsfeldern Glas und Chemikalien entwickelt. Als einziges globales Unternehmen, das in allen Kernbereichen der Glasproduktion tätig ist, gehört Sisecam zu den fünf weltweit führenden Herstellern seiner Branche. Sisecam ist auf vier Kontinenten und in 13 Ländern aktiv, darunter die Türkei, Italien, Bulgarien, Rumänien, die Slowakei, Ungarn, Bosnien und Herzegowina, Russland, Georgien, die Ukraine, Ägypten, Indien und die Vereinigten Staaten. Sisecam spielt eine Vorreiterrolle in den Bereichen Flachglas, Glaswaren, Glasverpackungen, Chemikalien, Autoglas, Glasfaser, Bergbau, Energie und Recycling. Innovation und Technologie stehen im Mittelpunkt des Unternehmens und seinen Geschäftsaktivitäten. Sisecam liefert seine Produkte über seine robuste Lieferkette an Kunden in über 150 Ländern.

Mit 90 Jahren Erfahrung, qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und dem Einsatz intelligenter Technologien kann Sisecam in seinen Branchen viel bewirken. Mit beinahe 23.000 Beschäftigten ist Sisecam auf dem besten Weg, einer der drei weltweit führenden Hersteller in seinen Kernbranchen zu werden. Mit seiner CareForNext-Strategie setzt sich Sisecam dafür ein, die Nachhaltigkeit der Glas- und Chemikalienindustrie zu fördern. Im Fokus stehen der Schutz des Planeten, die Stärkung der Gemeinschaften und die Gestaltung eines zukunftsfähigen Lebens - im Einklang mit den Zielen der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung. Sisecam verfolgt das Ziel, durch Technologie und Innovation eine bessere Zukunft zu schaffenund setzt seine Erfolgsgeschichte gemeinsam mit seinem gesamten Ecosystem fort.

Mehr erfahren unter: www.sisecam.com

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f648547e-f9f4-4ade-953c-00fc228844dc

Aysegül Akyarli AAKYARLI@sisecam.com