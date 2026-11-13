Die aktuellen Wirtschaftsnachrichten mit Michael Weyland

Thema heute: Studie: Familien setzen bei größeren Anschaffungen auf pragmatische Lösungen - Jede zweite Familie kann sich vorstellen, KI-gestützt einzukaufen

Wer größere Anschaffungen plant, wägt Finanzierung und Kaufentscheidung sorgfältig ab. Familien sind dabei besonders offen für Lösungen, die finanzielle Flexibilität bieten oder den Einkauf erleichtern. 35 Prozent der Haushalte mit Kindern würden einen Kredit aufnehmen - doppelt so viele wie diejenigen ohne Kinder. Auch KI-Anwendungen beim Einkaufen stehen Familien aufgeschlossener gegenüber, etwa beim Preisvergleich oder für den Alltagsbedarf.

Insgesamt möchten die meisten Deutschen ihre Kaufentscheidungen jedoch weiterhin selbst treffen. Das sind Ergebnisse aus der Umfrage "easyCredit-Kreditindex 2026" unter 1.679 Bundesbürgerinnen und -bürgern durch das Marktforschungsinstitut YouGov im Auftrag der TeamBank AG. Jede fünfte Person in Deutschland würde derzeit einen Kredit aufnehmen, um größere Anschaffungen zu finanzieren. Besonders hoch ist dieser Anteil unter Familien. Auch bei der Einschätzung der Bewilligungschancen zeigen sich Familien deutlich optimistischer: 69 Prozent erwarten eine Zusage, während es bei Haushalten ohne Kinder 51 Prozent sind.

Die wichtigsten Verwendungszwecke betreffen größere Investitionen im Wohnbereich: 31 Prozent würden einen Kredit für Renovierungen oder Möbelkauf aufnehmen. An zweiter Stelle stehen mit 24 Prozent Investitionen in Auto oder Fahrrad. Luxusausgaben wie Uhren und Schmuck sowie Urlaube werden dagegen nur selten kreditfinanziert.

Wer sich gegen einen Kredit entscheidet, tut dies meist bewusst: Als Hauptgründe werden hohe Zinsen (37 Prozent) und die Vorsicht vor einer langfristigen finanziellen Bindung (34 Prozent) genannt. Für 30 Prozent der Kreditinteressierten würden günstigere Zinsen den Ausschlag geben, eine geplante Anschaffung tatsächlich umzusetzen. Unter denjenigen, die Kredite grundsätzlich ablehnen, sagen dies lediglich sieben Prozent.

KI im Einkauf: Knapp zwei Drittel shoppen lieber selbst

Auch beim Einkaufen zeigen sich Familien offen für pragmatische Hilfe. Künstliche Intelligenz wird dabei vor allem als praktische Orientierungshilfe akzeptiert, die die eigentliche Kaufentscheidung unterstützen soll. Dennoch herrscht in der Breite der Bevölkerung überwiegend Skepsis: 64 Prozent können sich derzeit nicht vorstellen, Einkäufe an eine KI zu delegieren. Lediglich 14 Prozent würden sie für den Einkauf alltäglicher Dinge nutzen.

Diesen Beitrag können Sie hier nachhören oder downloaden.