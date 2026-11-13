Die Tage von "Hey Google" könnten allmählich gezählt sein. Der Tech-Gigant verpasst einem ersten smarten Produkt ein neues Aktivierungswort für Gemini. Welches Produkt betroffen ist und wie es für weitere Google-Geräte aussieht. Google arbeitet seit geraumer Zeit daran, Gemini zum neuen Platzhirsch auf seinen smarten Produkten zu machen. Zunächst hat der KI-Assistent den Google Assistant auf Smartphones abgelöst. Android-User:innen waren davon nicht ...

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