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Northern Graphite schließt Finanzierungsrestrukturierung mit Sprott Streaming ab



13.11.2026 / 13:45 CET/CEST

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Durch die Transaktion werden rund 23,6 Mio. US$ an dem vorrangig besicherten Darlehen und den aufgelaufenen Zinsen vollständig abgelöst

Sprott Streaming wird größter Aktionär von Northern Dieses Dokument ist eine Übersetzung der englischen Original-Pressemitteilung; bei Abweichungen ist die englische Fassung maßgeblich Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Freitag, 13. November 2026) - Northern Graphite Corporation (TSXV: NGC) (OTCQB: NGPHF) (FSE: 0NG) (XSTU: 0NG) (das "Unternehmen" oder "Northern") gibt bekannt, dass die bereits angekündigte Vereinbarung zur Restrukturierung der besicherten Fremdfinanzierung sowie der Streaming- und Royalty-Finanzierungsvereinbarungen mit den von Sprott Resource Streaming und Royalty Corp. verwalteten Fonds (zusammen "Sprott Streaming") abgeschlossen wurde und dadurch die Finanzlage des Unternehmens gestärkt wird. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarung wurden sämtliche Verbindlichkeiten gegenüber Sprott Streaming aus dem vorrangig besicherten Darlehen an das Unternehmen, bestehend aus einem Kreditbetrag von rund 16,0 Mio. US$ und den darauf aufgelaufenen Zinsen von rund 7,6 Mio. US$, vollständig abgelöst. Dies erfolgte durch die Ausgabe von 12,5 Millionen Stammaktien des Unternehmens an Sprott Streaming sowie durch Änderungen der Streaming-Vereinbarung für Northerns Okanjande-Projekt in Namibia. Dadurch erhöht sich der Anteil von Sprott Streaming am Unternehmen auf 9,9 % der im Umlauf befindlichen Aktien (auf unverwässerter Basis). Sprott Streaming wird dadurch zum größten Aktionär des Unternehmens. Mit der geänderten Streaming-Vereinbarung entfallen die Produktionsobergrenze von 350.000 Tonnen Graphitkonzentrat und die anschließende Option zur Umwandlung des Streams in eine Royalty von 1,0 % für das Okanjande-Projekt in Namibia. Die Streaming-Vereinbarung umfasst nun die gesamte zukünftige Produktion von Okanjande. Die Transaktion sieht außerdem vor, dass Sprott Streaming vorrangig aus einem Teil der Erlöse des Unternehmens aus bestimmten zukünftigen Eigenkapitalfinanzierungen und IP-Lizenzvereinbarungen bedient wird. Dies betrifft sämtliche bis zu diesem Datum aufgelaufenen und unbezahlten Royalty-Beträge zuzüglich Zinsen im Zusammenhang mit der Lac-des-Iles-Mine des Unternehmens in Höhe von rund 4,7 Mio. US$ und gilt, bis dieser Betrag vollständig beglichen ist. Weitere Einzelheiten zu den ursprünglichen Bedingungen der besicherten Fremdfinanzierung sowie der Streaming- und Royalty-Finanzierungsvereinbarungen sind den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 2. Mai 2022 und 29. November 2023 zu entnehmen. "Durch die Ablösung unserer vorrangig besicherten Kreditverbindlichkeiten und der damit verbundenen aufgelaufenen Zinsen haben wir unsere Bilanz deutlich gestärkt, unsere finanzielle Flexibilität verbessert sowie die Voraussetzungen geschaffen, die weitere Entwicklung des Unternehmens mit seiner klareren Ausrichtung und neuem Schwung voranzutreiben", sagte Hugues Jacquemin, Chief Executive Officer von Northern. "Diese Vereinbarung ermöglicht es uns nun, uns auf die nächste Phase unserer Strategie zu konzentrieren: die Wiederinbetriebnahme der Minen Lac des Iles und Okanjande sowie den Aufbau von Kapazitäten zur Herstellung von Batterieanodenmaterial (Battery Anode Material, BAM)." Die 12,5 Millionen an Sprott Streaming ausgegebenen Stammaktien des Unternehmens unterliegen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Richtlinien der TSX Venture Exchange ("TSXV") einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag ab dem Ausgabedatum, die am 13. März 2027 endet. Die Transaktion wurde von der TSXV bedingt genehmigt und steht weiterhin unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die TSXV. Über Northern Graphite Northern ist ein kanadisches, an der TSX Venture Exchange notiertes Unternehmen und Eigentümer der einzigen Graphitflocken-Mine in Nordamerika. Northern verfolgt das Ziel, ein weltweit führender Produzent von Naturgraphit zu werden und dieses zu hochwertigen Produkten weiterzuverarbeiten, die für die grüne Wirtschaft von entscheidender Bedeutung sind. Dazu zählen Anodenmaterial für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, Brennstoffzellen und Graphen sowie fortschrittliche industrielle Technologien. Die Mine-to-Battery-Strategie des Unternehmens wird von der Battery Materials Group vorangetrieben, die über ein vollständig ausgestattetes, hochmodernes Labor in der Nähe von Frankfurt verfügt und auf die Entwicklung und Kundenqualifizierung sowie voranschreitende Planung von Anlagen zur Herstellung von Batterieanodenmaterial in Québec, Frankreich und Saudi-Arabien fokussiert ist. Zu Northerns Graphitprojekten gehören die Lac-des-Iles-Mine in Québec, die das Unternehmen wieder in Betrieb nehmen will, um die Nachfrage von Industriekunden sowie die künftig erwartete Nachfrage nordamerikanischer Batteriehersteller zu bedienen. Darüber hinaus besitzt das Unternehmen das groß angelegte und weit fortgeschrittene Graphitprojekt Bissett Creek in Ontario sowie die vollständig genehmigte Graphitmine Okanjande in Namibia, die sich derzeit im Wartungs- und Erhaltungsbetrieb befindet. Okanjande bietet die Möglichkeit, die Graphitproduktion zu geringeren Kosten und mit einer kürzeren Markteinführungszeit als bei den meisten konkurrierenden Projekten erheblich zu steigern. Alle Projekte verfügen über Graphit in "Batteriequalität" und befinden sich in der Nähe bestehender Infrastruktur in politisch stabilen Jurisdiktionen. Medienanfragen richten Sie bitte an

Pav Jordan, VP Communications

E-Mail: pjordan@northerngraphite.com Qualifizierte Person Gregory Bowes, B.Sc., MBA, P.Geo., Chairman von Northern, ist eine "qualifizierte Person" gemäß NI 43-101 und hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Weitere Informationen Weitere Informationen finden Sie auf der Website der Gesellschaft unter https://www.northerngraphite.com/home/ , im Profil der Gesellschaft auf www.sedarplus.ca und auf unseren unten aufgeführten Social-Media-Kanälen. Sie können die Gesellschaft außerdem unter +1 613 271-2124 kontaktieren. LinkedIn

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