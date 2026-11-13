DJ AstraZeneca erhält EU-Zulassungsempfehlung für Bluthochdruckmittel Baxfendy

Von Adria Calatayud

DOW JONES--Astrazeneca hat von der Europäischen Arzneimittel-Agentur für das Medikament Baxfendy die Empfehlung zur Zulassung in der Indikation Bluthochdruck erhalten. Wie die EMA mitteilte, hat ihr Ausschuss für Humanarzneimittel Baxfendy zur Zulassung für die Behandlung von unzureichend kontrolliertem Bluthochdruck empfohlen.

Bereits im Mai hatte die US-Arzneimittelaufsicht FDA dem Medikament grünes Licht gegeben. Das letzte Wort über die Zulassung des Arzneimittels innerhalb der Europäischen Union hat die Europäische Kommission als Exekutivorgan der EU.

Astrazeneca erwartet von Baxfendy in der Spitze einen Jahresumsatz von mehr als 5 Milliarden US-Dollar.

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November 13, 2026 07:22 ET (12:22 GMT)

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