Berlin (ots) -Der frühere Regierende Bürgermeister sagt in der neuen Ausgabe des rbb 88.8-Podcasts "Kim und Klaus", es sei toll, dass man eine Bundespräsidenten-Kandidatin habe, die relativ unumstritten sei. "Sie wird also wirklich ganz sicher gewählt werden.", so Wowereit.Er kenne die CSU-Politikerin ganz gut von den Rundgängen über die Grüne Woche, als sie noch Agrarministerin war:"Und das war mit ihr immer ausgesprochen angenehm. Sie ist so natürlich [...] und sehr sympathisch. Und nicht so prätentiös und nicht so eitel. [...] Sie ist auch nicht unnahbar, sondern die Menschen können auf sie zukommen und sie werden von ihr offen empfangen."Die Idee, Hape Kerkeling als Kandidat für das Amt des Bundespräsidenten aufzustellen, nennt Wowereit einen "Werbegag":"Ich mag ihn total als Schauspieler, als Entertainer, als Moderator, als Mensch. Aber ich sag mal, irgendwo muss ja da auch noch was anderes dabei sein. [...] Dieses Amt erfordert schon eine sehr gute Kenntnis des politischen Betriebs. Sonst sind da auch so viele Fettnäpfchen da, in die man hereintreten kann. Und da braucht man auch sehr viele gute Berater um sich herum, dass man das bestehen kann. Einer, der ja auch nicht so direkt im politischen Bereich war, war Gauck. Der hat aber da Furore gemacht, aber war auch gut beraten."Aus "Kim und Klaus", Folge 13, vom 13. November 2026, ab Minute 19:30Zu finden hier https://www.rbb888.de/podcast/kim-und-klaus.html sowie bei ARD Sounds und allen anderen Podcast-Plattformen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb 88.8Chef vom DienstTel.: +49 (0)30 979 93-34 210Fax: +49 (0)30 979 93-34 219aktuell@rbb888.deplanung@rbb888.deIhr Rundfunkbeitrag für gutes Programm.Original-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/6390187