Mainz (ots) -
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der TeleVisionale, des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Bei der TeleVisionale (23. bis 27. November 2026) gehen in diesem Jahr zehn nominierte Fernsehfilme ins Rennen um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" sowie um den 3satPublikumspreis. Die Filme sind bereits ab Freitag, 20. November 2026, 18.00 Uhr, in der 3satMediathek zu sehen und von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, im Abendprogramm von 3sat. Bis einschließlich 27. November 2026 können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Lieblingsfilm auswählen. Der Favorit wird auf der TeleVisionale mit dem 3satPublikumspreis ausgezeichnet.
TeleVisionale mit Schwerpunkt auf ostdeutsche Perspektiven
Die TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar wird vom 23. bis zum 27. November 2026 erneut zum zentralen Treffpunkt der deutschen Fernseh- und Streamingbranche. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Frage, wie Geschichten aus Mitteldeutschland ein gesamtdeutsches Publikum erreichen können. Im Wettbewerb um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und den Deutschen Serienpreis stehen auch in diesem Jahr wieder zehn aktuelle deutschsprachige Fernsehfilme und fünf Serien. Die Fernsehfilme werden vor Ort in der Weimarhalle in voller Länge und bei freiem Eintritt präsentiert und jeweils von einer Fernsehfilm- beziehungsweise einer Serien-Jury - die den Deutschen Serienpreis 2026 vergibt - öffentlich diskutiert. Außerdem sind sie in der 3satMediathek (http://www.3sat.de) und im Abendprogramm von 3sat zu sehen: als Anwärter auf den 3satPublikumspreis. Dieser wird seit 1996 vergeben.
3satPublikumspreis: Abstimmung und Preisverleihung
Zuschauerinnen und Zuschauer können von Freitag, 20. November 2026, 18.00 Uhr, bis Freitag, 27. November 2026, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm wählen. Die Abstimmung erfolgt entweder unter www.3sat.de/publikumspreis oder über den QR-Code, der im Film selbst eingeblendet wird und auch in der 3satMediathek zu finden ist. Am Freitag, 27. November 2026, wird der 3satPublikumspreis abends im Rahmen der Preisverleihung der TeleVisionale verliehen.
Das Programm zum 3satPublikumspreis in der Übersicht
Samstag, 21. November 2026, 20.15 Uhr
Eine Nacht in Bangkok (NDR)
Regie: Rainer Kaufmann, Buch: Sathyan Ramesh
Samstag, 21. November 2026, 21.45 Uhr
Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen (NDR)
Regie: Carsten Gutschmidt, Buch: Dirk Eisfeld
Sonntag, 22. November 2026, 20.15 Uhr
Tatort Fackel (ARD/Degeto)
Regie: Rick Ostermann, Buch: Sebastian Heeg und Tom Schilling
Sonntag, 22. November 2026, 21.45 Uhr
Neues Land (ZDF)
Regie: Esther Rauch, Buch: Khyana el Bitar und Dörte Franke
Montag, 23. November 2026, 20.15 Uhr
Mama ist die Best(i)e (1/2) (Servus TV/ZDF)
Regie: Ute Wieland, Buch: Uli Brée
Montag, 23. November 2026, 21.45 Uhr
Landkrimi - ACHT (ORF/ZDF)
Buch und Regie: Marie Kreutzer
Dienstag, 24. November 2026, 20.15 Uhr
Damen (BR)
Regie: Katharina Bischof, Buch: Stefanie Kremser
Dienstag, 24. November 2026, 21.45 Uhr
Sturm kommt auf (1/2) (ZDF)
Regie: Matti Geschonneck, Buch: Hannah Hollinger
Mittwoch, 25. November 2026, 20.15 Uhr
Olivia (ZDF)
Regie: Till Endemann, Buch: David Ungureit
Mittwoch, 25. November 2026, 21.45 Uhr
Blackbird (HR)
Regie: Max Zähle, Buch: David Ungureit
Die TeleVisionale wird gemeinsam von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat veranstaltet.
Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.
Pressefotos
Pressefotos zu den Fernsehfilmen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.
Weitere Informationen
- Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/30-jahre-3satpublikumspreis).
3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARD
Pressekontakt:
Zweites Deutsches Fernsehen
HA Kommunikation/3sat Presse
Telefon: +49 - (0)6131 - 70-12108
Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6390186
Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der TeleVisionale, des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Bei der TeleVisionale (23. bis 27. November 2026) gehen in diesem Jahr zehn nominierte Fernsehfilme ins Rennen um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" sowie um den 3satPublikumspreis. Die Filme sind bereits ab Freitag, 20. November 2026, 18.00 Uhr, in der 3satMediathek zu sehen und von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, im Abendprogramm von 3sat. Bis einschließlich 27. November 2026 können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Lieblingsfilm auswählen. Der Favorit wird auf der TeleVisionale mit dem 3satPublikumspreis ausgezeichnet.
TeleVisionale mit Schwerpunkt auf ostdeutsche Perspektiven
Die TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar wird vom 23. bis zum 27. November 2026 erneut zum zentralen Treffpunkt der deutschen Fernseh- und Streamingbranche. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Frage, wie Geschichten aus Mitteldeutschland ein gesamtdeutsches Publikum erreichen können. Im Wettbewerb um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und den Deutschen Serienpreis stehen auch in diesem Jahr wieder zehn aktuelle deutschsprachige Fernsehfilme und fünf Serien. Die Fernsehfilme werden vor Ort in der Weimarhalle in voller Länge und bei freiem Eintritt präsentiert und jeweils von einer Fernsehfilm- beziehungsweise einer Serien-Jury - die den Deutschen Serienpreis 2026 vergibt - öffentlich diskutiert. Außerdem sind sie in der 3satMediathek (http://www.3sat.de) und im Abendprogramm von 3sat zu sehen: als Anwärter auf den 3satPublikumspreis. Dieser wird seit 1996 vergeben.
3satPublikumspreis: Abstimmung und Preisverleihung
Zuschauerinnen und Zuschauer können von Freitag, 20. November 2026, 18.00 Uhr, bis Freitag, 27. November 2026, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm wählen. Die Abstimmung erfolgt entweder unter www.3sat.de/publikumspreis oder über den QR-Code, der im Film selbst eingeblendet wird und auch in der 3satMediathek zu finden ist. Am Freitag, 27. November 2026, wird der 3satPublikumspreis abends im Rahmen der Preisverleihung der TeleVisionale verliehen.
Das Programm zum 3satPublikumspreis in der Übersicht
Samstag, 21. November 2026, 20.15 Uhr
Eine Nacht in Bangkok (NDR)
Regie: Rainer Kaufmann, Buch: Sathyan Ramesh
Samstag, 21. November 2026, 21.45 Uhr
Nürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen (NDR)
Regie: Carsten Gutschmidt, Buch: Dirk Eisfeld
Sonntag, 22. November 2026, 20.15 Uhr
Tatort Fackel (ARD/Degeto)
Regie: Rick Ostermann, Buch: Sebastian Heeg und Tom Schilling
Sonntag, 22. November 2026, 21.45 Uhr
Neues Land (ZDF)
Regie: Esther Rauch, Buch: Khyana el Bitar und Dörte Franke
Montag, 23. November 2026, 20.15 Uhr
Mama ist die Best(i)e (1/2) (Servus TV/ZDF)
Regie: Ute Wieland, Buch: Uli Brée
Montag, 23. November 2026, 21.45 Uhr
Landkrimi - ACHT (ORF/ZDF)
Buch und Regie: Marie Kreutzer
Dienstag, 24. November 2026, 20.15 Uhr
Damen (BR)
Regie: Katharina Bischof, Buch: Stefanie Kremser
Dienstag, 24. November 2026, 21.45 Uhr
Sturm kommt auf (1/2) (ZDF)
Regie: Matti Geschonneck, Buch: Hannah Hollinger
Mittwoch, 25. November 2026, 20.15 Uhr
Olivia (ZDF)
Regie: Till Endemann, Buch: David Ungureit
Mittwoch, 25. November 2026, 21.45 Uhr
Blackbird (HR)
Regie: Max Zähle, Buch: David Ungureit
Die TeleVisionale wird gemeinsam von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat veranstaltet.
Kontakt
Bei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.
Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.
Pressefotos
Pressefotos zu den Fernsehfilmen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.
Weitere Informationen
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