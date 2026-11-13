Mainz (ots) -Beim 3satPublikumspreis gibt es 2026 ein Jubiläum zu feiern: Seit 30 Jahren wird dieser Preis im Rahmen der TeleVisionale, des Film- und Serienfestivals Weimar, vergeben. Bei der TeleVisionale (23. bis 27. November 2026) gehen in diesem Jahr zehn nominierte Fernsehfilme ins Rennen um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" sowie um den 3satPublikumspreis. Die Filme sind bereits ab Freitag, 20. November 2026, 18.00 Uhr, in der 3satMediathek zu sehen und von Samstag, 21. November 2026, bis Mittwoch, 25. November 2026, im Abendprogramm von 3sat. Bis einschließlich 27. November 2026 können die Zuschauerinnen und Zuschauer ihren Lieblingsfilm auswählen. Der Favorit wird auf der TeleVisionale mit dem 3satPublikumspreis ausgezeichnet.TeleVisionale mit Schwerpunkt auf ostdeutsche PerspektivenDie TeleVisionale - Film- und Serienfestival Weimar wird vom 23. bis zum 27. November 2026 erneut zum zentralen Treffpunkt der deutschen Fernseh- und Streamingbranche. Ein besonderer Schwerpunkt liegt in diesem Jahr auf der Frage, wie Geschichten aus Mitteldeutschland ein gesamtdeutsches Publikum erreichen können. Im Wettbewerb um den "Fernsehfilmpreis der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste" und den Deutschen Serienpreis stehen auch in diesem Jahr wieder zehn aktuelle deutschsprachige Fernsehfilme und fünf Serien. Die Fernsehfilme werden vor Ort in der Weimarhalle in voller Länge und bei freiem Eintritt präsentiert und jeweils von einer Fernsehfilm- beziehungsweise einer Serien-Jury - die den Deutschen Serienpreis 2026 vergibt - öffentlich diskutiert. Außerdem sind sie in der 3satMediathek (http://www.3sat.de) und im Abendprogramm von 3sat zu sehen: als Anwärter auf den 3satPublikumspreis. Dieser wird seit 1996 vergeben.3satPublikumspreis: Abstimmung und PreisverleihungZuschauerinnen und Zuschauer können von Freitag, 20. November 2026, 18.00 Uhr, bis Freitag, 27. November 2026, 5.00 Uhr, ihren Lieblingsfilm wählen. Die Abstimmung erfolgt entweder unter www.3sat.de/publikumspreis oder über den QR-Code, der im Film selbst eingeblendet wird und auch in der 3satMediathek zu finden ist. Am Freitag, 27. November 2026, wird der 3satPublikumspreis abends im Rahmen der Preisverleihung der TeleVisionale verliehen.Das Programm zum 3satPublikumspreis in der ÜbersichtSamstag, 21. November 2026, 20.15 UhrEine Nacht in Bangkok (NDR)Regie: Rainer Kaufmann, Buch: Sathyan RameshSamstag, 21. November 2026, 21.45 UhrNürnberg 45 - Im Angesicht des Bösen (NDR)Regie: Carsten Gutschmidt, Buch: Dirk EisfeldSonntag, 22. November 2026, 20.15 UhrTatort Fackel (ARD/Degeto)Regie: Rick Ostermann, Buch: Sebastian Heeg und Tom SchillingSonntag, 22. November 2026, 21.45 UhrNeues Land (ZDF)Regie: Esther Rauch, Buch: Khyana el Bitar und Dörte FrankeMontag, 23. November 2026, 20.15 UhrMama ist die Best(i)e (1/2) (Servus TV/ZDF)Regie: Ute Wieland, Buch: Uli BréeMontag, 23. November 2026, 21.45 UhrLandkrimi - ACHT (ORF/ZDF)Buch und Regie: Marie KreutzerDienstag, 24. November 2026, 20.15 UhrDamen (BR)Regie: Katharina Bischof, Buch: Stefanie KremserDienstag, 24. November 2026, 21.45 UhrSturm kommt auf (1/2) (ZDF)Regie: Matti Geschonneck, Buch: Hannah HollingerMittwoch, 25. November 2026, 20.15 UhrOlivia (ZDF)Regie: Till Endemann, Buch: David UngureitMittwoch, 25. November 2026, 21.45 UhrBlackbird (HR)Regie: Max Zähle, Buch: David UngureitDie TeleVisionale wird gemeinsam von der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und 3sat veranstaltet.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Annette Reichert, ZDF-Kommunikation, per E-Mail unter reichert.a@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zu den Fernsehfilmen erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/3satpublikumspreis?) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Im 3sat-Pressetreff finden Sie ergänzend die Pressemappe (https://pressetreff.3sat.de/programm/dossier/30-jahre-3satpublikumspreis).3sat - Das Programm von ZDF, ORF, SRG und ARDPressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation/3sat PresseTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12108Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/6390186