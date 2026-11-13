Die Hugo-Boss-Aktie bewegte sich zuletzt seitwärts und zeigte keine klare Richtung. Am Mittwoch notierte sie aktuell bei 38,20 €. Im Hintergrund steht die Übernahmeoffensive des Großaktionärs Frasers Group, der inzwischen die Kontrolle über den Modekonzern übernommen hat. Nun kommt es auch an der Unternehmensspitze zu einem Wechsel. Damit stellt sich die Frage: Beginnt bei Hugo Boss eine neue Ära - und könnte sich für die Aktionäre noch ein weiteres ...

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