Weibliche Vorstandsmitglieder erhielten im Jahr durchschnittlich 2,2 Mio. Euro Vergütung, männliche 2,23 Mio. Euro. Damit verringert sich der Abstand von 121.000 auf 26.000 Euro. DAX-CEOs verdienten indes so viel wie noch nie zuvor. Die Gehaltsunterschiede zwischen Frauen und Männern in den Vorständen der größten deutschen Börsenunternehmen werden zunehmend geringer. Weibliche Vorstandsmitglieder (ohne CEOs) in DAX, MDAX und SDAX bekamen im vergangenen Jahr durchschnittlich 2,2 Mio. Euro. Das sind ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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