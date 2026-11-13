Die Zurich hat ihre Lösungen zum Start der neuen geförderten privaten Altersvorsorge vorgestellt. Geplant sind ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie, ein Modell mit Garantie sowie das gesetzlich vorgeschriebene Standarddepot eines Kooperationspartners. Die Zurich bietet ab Januar drei Zugänge zur neuen geförderten Altersvorsorge und setzt dabei auf unterschiedliche Sicherheitsniveaus: das gesetzlich vorgesehene Standarddepot eines Kooperationspartners, ein Altersvorsorgedepot ohne Garantie sowie ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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