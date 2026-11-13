Big Anti-Compounder! Die Aktie des tschechischen Rüstungskonzerns repräsentiert das Gegenteil eines langjährig ansteigenden Titels wie BERKSHIRE HATHAWAY. Die "Firma" von Warren Buffett ist nur ein Beispiel für die stolze Reihe sogenannter "Compounder": Garanten für langjährigen Kursanstieg. - Hier aber…
Die CSG-Aktie schaffte am Donnerstag ihren vierten Mega-Verlusttag seit IPO Ende Januar. Heute wurde noch das Allzeittief 9,74 € (61 % unter Emissionspreis) markiert. Hat der Titel damit genug korrigiert und wird jetzt zum Comeback? Immerhin galt noch vor wenigen Monaten eine Kurszielverminderung auf 30 € als Katastrophe.
Das Schema, das CSG beim Börsengang nutzte, verlangt Aufmerksamkeit: Sitz im relativen Osten, Börsennotierung weltläufig in Amsterdam (oder auch New York). Weil z. B. in Prag der Handel zu gering ist, wird gern eine weit entfernte Börse genutzt. (Immerhin sind die Tschechen in Europa geblieben.)
Erst kürzlich hatte sich CSG bei einem renommierten kanadischen Satellitenhersteller eingekauft, zwecks Partnerschaft. Ein sehr gefälliger Deal, somit:
Keine Kaufpanik, aber Kalkullieren ist jetzt angesagt. Für die Leser des Frankfurter Börsenbriefs übernehmen wir das.
Helmut Gellermann
Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder im Einzelabruf
Die CSG-Aktie schaffte am Donnerstag ihren vierten Mega-Verlusttag seit IPO Ende Januar. Heute wurde noch das Allzeittief 9,74 € (61 % unter Emissionspreis) markiert. Hat der Titel damit genug korrigiert und wird jetzt zum Comeback? Immerhin galt noch vor wenigen Monaten eine Kurszielverminderung auf 30 € als Katastrophe.
Das Schema, das CSG beim Börsengang nutzte, verlangt Aufmerksamkeit: Sitz im relativen Osten, Börsennotierung weltläufig in Amsterdam (oder auch New York). Weil z. B. in Prag der Handel zu gering ist, wird gern eine weit entfernte Börse genutzt. (Immerhin sind die Tschechen in Europa geblieben.)
Erst kürzlich hatte sich CSG bei einem renommierten kanadischen Satellitenhersteller eingekauft, zwecks Partnerschaft. Ein sehr gefälliger Deal, somit:
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