Original-Research: Exasol AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Exasol AG
Q3: Positive Neugeschäftsindikationen von angekündigtem Churn in Nicht-Fokusbereichen überschattet
Die Exasol AG hat heute Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt und die im August angepasste Guidance bestätigt. Belastend wirkt der Churn-Ausblick für das erste Quartal 2027.
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Stabiler ARR im dritten Quartal: Das Upselling zog mit 0,8 Mio. EUR leicht an (Q2 2026: 0,6 Mio. EUR), bleibt nach neun Monaten mit 1,9 Mio. EUR jedoch deutlich hinter dem Vorjahr zurück (Vj.: 4,3 Mio. EUR). Für 2027 sieht der Vorstand hier Anzeichen einer Belebung. Im dritten Quartal gewann Exasol vier Neukunden, davon zwei aus den Fokus-Branchen. Hervorzuheben ist insbesondere...
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