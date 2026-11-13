Original-Research: Exasol AG - von Montega AG



13.11.2026 / 14:40 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Exasol AG Unternehmen: Exasol AG ISIN: DE000A0LR9G9 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.11.2026 Kursziel: 3,00 EUR (zuvor: 3,20 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann

Q3: Positive Neugeschäftsindikationen von angekündigtem Churn in Nicht-Fokusbereichen überschattet



Die Exasol AG hat heute Zahlen zum dritten Quartal 2026 vorgelegt und die im August angepasste Guidance bestätigt. Belastend wirkt der Churn-Ausblick für das erste Quartal 2027.



[Tabelle]



Stabiler ARR im dritten Quartal: Das Upselling zog mit 0,8 Mio. EUR leicht an (Q2 2026: 0,6 Mio. EUR), bleibt nach neun Monaten mit 1,9 Mio. EUR jedoch deutlich hinter dem Vorjahr zurück (Vj.: 4,3 Mio. EUR). Für 2027 sieht der Vorstand hier Anzeichen einer Belebung. Im dritten Quartal gewann Exasol vier Neukunden, davon zwei aus den Fokus-Branchen. Hervorzuheben ist insbesondere...



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