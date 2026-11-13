Siemens hat am Donnerstag ein Rekordjahr vorgelegt und zugleich den Fahrplan für den größten Konzernumbau der vergangenen Jahre festgelegt. Die Aktie gehörte mit einem Plus von rund +2,1% zu den Gewinnern im DAX. Zuletzt kostete sie auf Xetra 275,20 €. Damit stellt sich die Frage: Wie viel ist das Rekordjahr wert, wenn der Ergebnisausblick wegen der Healthineers-Abspaltung zunächst sinkt? Aufträge knacken 100 Milliarden Im Geschäftsjahr 2025/26, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.