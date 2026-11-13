Siemens hat am Donnerstag ein Rekordjahr vorgelegt und zugleich den Fahrplan für den größten Konzernumbau der vergangenen Jahre festgelegt. Die Aktie gehörte mit einem Plus von rund +2,1% zu den Gewinnern im DAX. Zuletzt kostete sie auf Xetra 275,20 €. Damit stellt sich die Frage: Wie viel ist das Rekordjahr wert, wenn der Ergebnisausblick wegen der Healthineers-Abspaltung zunächst sinkt? Aufträge knacken 100 Milliarden Im Geschäftsjahr 2025/26, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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