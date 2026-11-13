Für XRP-Anleger kommt es momentan ziemlich dick. Nach den jüngsten Kursverlusten ist der Kurs wieder auf dem Niveau vom August angekommen und hat sogar kurzzeitig die Marke bei 1 US$ unterschritten. Während der gesamte Kryptomarkt unter Druck steht, stellt sich die Frage, ob sich hier langsam eine Erholung abzeichnet oder der nächste Rücksetzer bevorsteht. XRP-Kurs bricht weiter ein - August-Tief wieder erreicht Bei XRP nimmt der Verkaufsdruck einfach ...

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