Die US-Bank JPMorgan hat Bechtle nach den aktuellen Zahlen auf "Neutral" belassen, das Kursziel liegt bei 38 Euro. Analyst Joseph George verwies auf eine weiterhin hohe Nachfrage beim IT-Dienstleister. Belastet werde allerdings der Free Cashflow, der unter den hohen Lagerbeständen leide. Reicht die stabile Nachfrage aus, um die Zurückhaltung der Analysten zu überwinden? Zahlen ohne Überraschung Analyst Joseph George bestätigte am Freitag seine neutrale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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