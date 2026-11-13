Seit mehreren Monaten kennt die DocMorris-Aktie schon kein Halten mehr. Nachdem der Kurs der Schweizer Online-Apotheke im März auf ein neues Allzeittief bei 4 CHF abgesackt war, drehte er in den darauffolgenden Monaten steil nach oben. Mit einem aktuellen Wert von über 19 CHF hat sich der Kurs der DocMorris-Aktie in nicht einmal acht Monaten fast verfünffacht. Was begeistert die Börse plötzlich am Arzneimittelversand aus der Schweiz und ist DocMorris ...

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