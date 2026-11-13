Microsoft hat nach eigenen Angaben weitere Fortschritte bei der Behebung seiner gestörten Systeme gemeldet. Für Teile der betroffenen Infrastruktur seien die Maßnahmen bereits abgeschlossen, der Datenverkehr werde schrittweise wieder aufgenommen. Weltweit waren Unternehmen und Verbraucher stundenlang von zentralen Cloud-Angeboten abgeschnitten. Was bedeutet ein solcher Ausfall für Anleger des Softwarekonzerns? Dienste kehren zurück Nach Angaben von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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