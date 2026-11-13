

EQS-Media / 13.11.2026 / 15:55 CET/CEST

Werbung / Marketingmitteilung - Kein Prospekt - Keine Anlageberatung Düsseldorf, 13. November 2026 - Kunden von CapTrader können voraussichtlich am geplanten Börsengang der Anthropic, PBC teilnehmen, dem Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude. Die Zeichnung erfolgt über das Ordersystem von Interactive Brokers, das von Anthropic als teilnehmender Broker für das öffentliche Angebot an teilnahmeberechtigte Privatanleger im Europäischen Wirtschaftsraum genannt wird. CapTrader ist als Introducing Broker von Interactive Brokers tätig und unterstützt seine Kunden bei der Nutzung des Ordersystems.



"Große Börsengänge stoßen auch bei Privatanlegern auf hohes Interesse. Wir freuen uns, dass unsere Kundinnen und Kunden über Interactive Brokers die technische Möglichkeit erhalten, an diesem Angebot teilzunehmen. Ob eine Zeichnung zur eigenen Anlagestrategie passt, sollte jede Anlegerin und jeder Anleger auf Basis des Prospekts selbst entscheiden." - Christian Weiß, Geschäftsführer CapTrader. Anthropic plant die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an der Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel "ANT". Die Gesellschaft hat bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie veröffentlicht. Die Festlegung des Emissionspreises ist derzeit für den 18. November 2026 vorgesehen, der Handelsstart für den 19. November 2026.

Ob und in welchem Umfang Aktien zugeteilt werden, hängt von Angebot und Nachfrage ab. Ein Anspruch auf Zuteilung besteht nicht; bei hoher Nachfrage ist eine teilweise oder keine Zuteilung möglich. Interessierte, die noch kein Konto haben, sollten berücksichtigen, dass Kontoeröffnung und Einzahlung vor Ende der Zeichnungsfrist abgeschlossen sein müssen. Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Freigaben und können sich ändern. Weitere Informationen: www.captrader.com/ipo/anthropic/

Disclaimer Dies ist eine Marketingmitteilung im Sinne des § 63 Abs. 6 Wertpapierhandelsgesetz und beinhaltet weder Anlagestrategieempfehlungen noch Anlageempfehlungen oder Finanzanalysen gemäß § 85 WpHG und Artikel 20 der Marktmissbrauchsverordnung. Sie erfüllt deshalb nicht die gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Objektivität von Anlagestrategieempfehlungen / Anlageempfehlungen/Finanzanalysen. Für die CapTrader GmbH oder ihre Mitarbeiter besteht daher kein gesetzliches Verbot, vor Veröffentlichung der Information in den darin genannten Wertpapierprodukten zu handeln oder Dienstleistungen durchzuführen. Frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Pflichtangaben und Haftungsbeschränkung finden Sie zu CapTrader unter www.captrader.com/Marketingmitteilungen/Angaben und zu etwaigen Drittcontenterstellern ebenfalls dort und unter www.captrader.com/Marketingmitteilungen/Angaben

Bitte beachten Sie, dass die Anlage in Finanzinstrumenten hohe Risiken beinhaltet und nehmen Sie unseren Haftungsausschluss nebst den gesetzlichen Pflichtangaben an dem angegebenen Orten zur Kenntnis. Pressekontakt Christian Korte Telefon: +49 (0) 211 740786 - 191 E-Mail: Christian.Korte@captrader.com Internet: www.captrader.com CapTrader GmbH Elberfelder Str. 2 D-40213 Düsseldorf CapTrader GmbH Geschäftsführer: Andreas Weiß, Christian Weiß, Michael Heyder Handelsregister: HRB 86537 Amtsgericht Düsseldorf



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Emittent/Herausgeber: CapTrader

Schlagwort(e): Dienstleistungen



13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

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