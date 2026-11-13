Werbung / Marketingmitteilung - Kein Prospekt - Keine Anlageberatung
Düsseldorf, 13. November 2026 - Kunden von CapTrader können voraussichtlich am geplanten Börsengang der Anthropic, PBC teilnehmen, dem Unternehmen hinter dem KI-Assistenten Claude. Die Zeichnung erfolgt über das Ordersystem von Interactive Brokers, das von Anthropic als teilnehmender Broker für das öffentliche Angebot an teilnahmeberechtigte Privatanleger im Europäischen Wirtschaftsraum genannt wird. CapTrader ist als Introducing Broker von Interactive Brokers tätig und unterstützt seine Kunden bei der Nutzung des Ordersystems.
Anthropic plant die Notierung seiner Stammaktien der Klasse A an der Nasdaq Global Select Market unter dem Kürzel "ANT". Die Gesellschaft hat bei der US-Börsenaufsicht SEC eine Preisspanne von 70 bis 78 US-Dollar je Aktie veröffentlicht. Die Festlegung des Emissionspreises ist derzeit für den 18. November 2026 vorgesehen, der Handelsstart für den 19. November 2026.
Alle Termine stehen unter dem Vorbehalt der erforderlichen regulatorischen Freigaben und können sich ändern.
Weitere Informationen: www.captrader.com/ipo/anthropic/
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Emittent/Herausgeber: CapTrader
Schlagwort(e): Dienstleistungen
13.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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