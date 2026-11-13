Düsseldorf (ots) -Black Friday steht vor der Tür und Roborock sorgt für attraktive Angebote rund um die smarte Bodenreinigung. Unter dem Motto "Mehr Zeit für den Freitags-Fun" bietet Roborock vom 10. bis 30. November ausgewählte Saug- und Wischroboter sowie Nass-Trockensauger zu besonders günstigen Preisen an. Dabei können Kunden sauber sparen; bis zu 58 Prozent sind je nach Modell möglich. Mit dabei sind leistungsstarke Flaggschiffe wie der Saros 20 Set und der Saros 10R sowie beliebte Modelle der Qrevo Reihe und die vielseitigen Roborock F25 Nass-Trockensauger.Mehr Zeit für den Freitags-FunWeniger Zeit mit Putzen verbringen und mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben: Genau dafür stehen die intelligenten Reinigungslösungen von Roborock. Ob gründliches Saugen und Wischen oder die komfortable Nass-Trockenreinigung: bei den Black-Friday-Angebote ist für unterschiedliche Haushalte und Wohnungen das passende Modell dabei. Zu den Deal-Highlights zählen der Saros 20 Set für 799 Euro statt 1.499 Euro sowie der Saros 10R für 549 Euro statt 1.449,99 Euro.NASS- UND TROCKENSAUGER- Roborock F25 Steam: 349,00 Euro statt 589,00 Euro UVP (Ersparnis: 240,00 Euro)- Roborock F25 Ultra: 449,00 Euro statt 699,00 Euro UVP (Ersparnis: 250,00 Euro)- Roborock F25 XT: 245,00 Euro statt 449,00 Euro UVP (Ersparnis: 204,00 Euro)SAUG- UND WISCHROBOTER- Saros 20 Set: 799,00 Euro statt 1.499,00 Euro UVP (Ersparnis: 700,00 Euro)- Qrevo Edge 2: 499,99 Euro statt 889,99 Euro UVP (Ersparnis: 390,00 Euro)- Qrevo S Pro Set: 329,99 Euro statt 599,99 Euro UVP (Ersparnis: 270,00 Euro)- Saros 10R: 549,00 Euro statt 1449,99 Euro UVP (Ersparnis: 900,99 Euro)- Qrevo 2 Pro Set: 399,00 Euro statt 699,99 Euro UVP (Ersparnis: 300,00 Euro)Alle Links auf einen Blick:Roborock F25 Steam- https://de.roborock.com/products/roborock-f25-steam- https://www.amazon.de/dp/B0HHHXZFVJRoborock F25 Ultra- https://de.roborock.com/products/roborock-f25-ultra- https://www.amazon.de/dp/B0FFN4DQ9HRoborock F25 XT- https://de.roborock.com/products/roborock-f25-xt- https://www.amazon.de/dp/B0DJ7LFXC6Saros 20 Set- https://de.roborock.com/products/roborock-saros-20- https://www.amazon.de/dp/B0G4NC8KN7Qrevo Edge 2- https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-edge-2- https://www.amazon.de/dp/B0GMH56TRHQrevo S Pro Set- https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-s-pro- https://www.amazon.de/dp/B0GHN3V6BPSaros 10R- https://de.roborock.com/products/roborock-saros-10r- https://www.amazon.de/dp/B0DJ3284BSQrevo 2 Pro Set- https://de.roborock.com/products/roborock-qrevo-2-pro-set- https://www.amazon.de/dp/B0GZZ96X7NDie Black-Friday-Angebote sind vom 10. bis 30. November 2026 bei Amazon und im offiziellen Roborock Onlineshop erhältlich.Bildmaterial herunterladen (https://roborock.rtfm-pr.de/Roborock_Black_Friday_2026.zip)Pressekontakt:themanual.Marco AlbertAylin DerinJohannes FuckerSven SchirmerTel: +49 911 310 910-0roborock@themanual.deRoborock DeutschlandKai ZantkeKommunikationsleiter Roborock DeutschlandOriginal-Content von: Roborock Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161824/6390319