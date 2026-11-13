Mercedes zieht die Reißleine, stoppt sämtliche weiteren Investitionen in Deutschland vorerst und prüft sogar Werksschließungen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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