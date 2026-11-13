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Wir führen momentan 34 Positionen in unserer Empfehlungsliste und der durchschnittliche Buchgewinn liegt bei 47%. In dieser Woche haben ein Update, zwei Analysen und zwei Chancen für Nachzügler veröffentlicht. Außerdem haben wir zwei Ratings angepasst und ein Kursziel erhöht. Heute erhöhen wir noch zwei weitere Kursziele. Betroffen sind unter anderem Vishay, Berkshire Hathaway, Nemetschek, Eckert & Ziegler und die Deutsche Börse. Lesen Sie die Details in unserem heutigen Stop&Go.Hier geht es zum letzten Stop and Go. Der DAX verteidigt seine relative Stärke und kletterte vorübergehend sogar über die Marke von 27.000 Punkten. Die Wall Street bleibt hingegen hin und her gerissen zwischen KI Rebound und breiter Marktrally. Im DOW JONES neutralisieren sich diese beiden Gruppen weitestgehend, im NASDAQ100 ist das Bild eindeutiger.Den Paukenschlag der Woche lieferte Berkshire Hathaway. Hier ist nach fast zwei Jahren relativer Schwäche der Knoten geplatzt. Das Rating hatten wir schon vor zwei Wochen wieder auf Kaufen hochgestuft, der Kurs folgt dem nun auch.Direkt am Montag haben wir Vishay und Berkshire Hathaway genauer unter die Lupe genommen. Beim US-Hersteller elektronischer Bauteile haben wir den ersten Nachkauf zu 22,55 US-Dollar vollzogen.Das war ein Auszug aus dem Bernecker Börsenkompass. Regelmäßig freitags gegen Mittag fassen wir im?verschaffen. Wenn Sie unsere Inhalte interessant finden und mehr davon lesen möchten, können Sie uns einen ganzen Monat kostenlos testen. Das Probeabo können Sie in den ersten 30 Tagen mit einer e-Mail an kundenservice@finanzen100.de wieder beenden. Wir sind überzeugt, dass Sie bleiben werden. Probieren Sie es kostenlos aus!