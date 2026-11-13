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Ein besonders aufschlussreiches Stimmungsbarometer lieferten die Put/Call-Ratios an den US-Terminbörsen. Bei den Indexoptionen erreichte vergangene Woche Freitag das Verhältnis von Verkaufs- zu Kaufoptionen einen Wert von 1,26. Es wurden also rund 26 % mehr Puts als Calls gehandelt. Auch der Volatilitätsindex VIX signalisiert mit 25,64 Punkten eine erhöhte Unsicherheit. Für antizyklisch orientierte Anleger war dies ein Kaufsignal. Im Wochenverlauf kam die Bestätigung: Die meisten Indizes legten deutlich zu.Dabei verlief die Entwicklung der einzelnen Branchen sehr unterschiedlich. Im Technologiesektor gab es eine zwischenzeitliche Erholung, deren weiteres Potenzial u. E. eher begrenzt sein dürfte. Unter die Räder kam die NVIDIA-Aktien nach dem Skandal und in Folge dem Rücktritt des CEO Jensen Huang.Hier sind die Bewertungen vielfach wesentlich moderater, während solide Geschäftsmodelle und verlässliche Cashflows zunehmend an Attraktivität gewinnen. Sollte sich die Umschichtung von hoch bewerteten Technologiewerten in die sogenannte Old Economy fortsetzen, könnte daraus sogar der Beginn einer Jahresendrally entstehen.In der nächsten Woche konzentrieren wir uns auf ein zusätzliches Auswahlkriterium: Echte Insiderkäufe. Gemeint sind Aktienkäufe von Vorständen und Aufsichtsräten beziehungsweise Verwaltungsratsmitgliedern, die mit eigenem Geld und zu regulären Marktbedingungen erfolgen.Insider kennen die wirtschaftliche Situation ihres Unternehmens besonders gut. Wenn sie nach deutlichen Kursrückgängen eigenes Kapital investieren, verdient das Aufmerksamkeit. Schließlich gibt es viele Gründe, Aktien zu verkaufen, aber weit weniger, freiwillig erhebliche Beträge in das eigene Unternehmen zu investieren.Mit dabei sind diese Woche ein Geundheitsdienstleister aus den USA, ein Versicherer mit Insiderkäufen in einer Phase der Unsicherheit, ein Rüstungskonzern bei dem der Vorstand eine viertel Million ivestiert hat und ein deutscher Luftfahrtriese.Nur einmal in der Woche ordern, aber profitieren wie die Großen. Das ist die Termin-Börse aus dem Hause Bernecker. Aber lassen Sie sich nicht täuschen, das Risiko spekuliert immer mit! Deshalb hat bei uns jeder Einstieg mehrere Kauflimits, immer einen Stop und meistens eine heiße Story. Das geht per Abo oder auch im Einzelabruf ().