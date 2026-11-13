Original-Research: Wuestenrot & Wuerttembergische AG - von Montega AG



13.11.2026 / 16:44 CET/CEST

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Einstufung von Montega AG zu Wuestenrot & Wuerttembergische AG Unternehmen: Wuestenrot & Wuerttembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 13.11.2026 Kursziel: 20,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Nicklas Frers

9M 2026: Q3 mit Beschleunigung in Leben, Wohnen bremst weniger stark



Die Wüstenrot & Württembergische AG hat mit der Q3-Mitteilung ihre letzte Quartalsberichterstattung vor dem Wegfall der Berichtspflicht im Scale-Segment vorgelegt. Ergebniszahlen nennt W&W nicht, bestätigt jedoch die Jahresprognose von 120 bis 150 Mio. EUR Konzernergebnis (IFRS).



[Tabelle]



Versicherungsgeschäft wächst weiter, Leben mit Dynamik in Q3: Der Versicherungsumsatz in der Schaden-/Unfallversicherung stieg in Q3 auf 775,0 Mio. EUR (+4,7% yoy) und wuchs damit leicht stärker als im Halbjahr. Treiber bleibt...



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