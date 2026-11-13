Original-Research: Wuestenrot & Wuerttembergische AG - von Montega AG
Einstufung von Montega AG zu Wuestenrot & Wuerttembergische AG
9M 2026: Q3 mit Beschleunigung in Leben, Wohnen bremst weniger stark
Die Wüstenrot & Württembergische AG hat mit der Q3-Mitteilung ihre letzte Quartalsberichterstattung vor dem Wegfall der Berichtspflicht im Scale-Segment vorgelegt. Ergebniszahlen nennt W&W nicht, bestätigt jedoch die Jahresprognose von 120 bis 150 Mio. EUR Konzernergebnis (IFRS).
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Versicherungsgeschäft wächst weiter, Leben mit Dynamik in Q3: Der Versicherungsumsatz in der Schaden-/Unfallversicherung stieg in Q3 auf 775,0 Mio. EUR (+4,7% yoy) und wuchs damit leicht stärker als im Halbjahr. Treiber bleibt...
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Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite.
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