Völklingen (ots) -Baumpflanzen hat bei Globus Baumarkt Tradition: Bereits zum neunten Mal engagierten sich Auszubildende für den Wald. Im November pflanzten 25 Azubis aus den saarländischen Globus Baumärkten und der Völklinger Unternehmenszentrale gemeinsam mit ihren sieben Betreuern 2000 Bäume an einem Tag. Die Baumpflanzaktion 2026 fand in Waldgebieten bei Merzig im Saarland statt und wurde in Kooperation mit der Aktion Baum gemeinnützige GmbH durchgeführt.Besonders in Erinnerung bleibt den Teilnehmern vor allem das gemeinsame Erlebnis. Hannah, Auszubildende zur Kauffrau für Büromanagement, erzählt: "Einen Baum zu pflanzen bedeutet für mich, der nächsten Generation etwas mitzugeben. Es ist schon ein besonderes Gefühl, etwas zu tun, das über den eigenen Ausbildungsalltag hinauswirkt und hoffentlich noch lange Bestand hat".Lucas, der seine Ausbildung zum Verkäufer absolviert, ergänzt: "Ich hatte vorher noch nie Bäume gepflanzt und fand es toll, gemeinsam mit allen anzupacken. Es war eine super Erfahrung und echte Teamarbeit zwischen uns Azubis und den Betreuern. Auch wenn es zwischendurch ziemlich kalt und fordernd war, würde ich jederzeit wieder mitmachen!" Erfahrene Forstexperten begleiteten die Aktion fachkundig, erklärten die Hintergründe eines gesunden und zukunftsfähigen Waldes und leiteten die Azubis an."Ein solches Projekt lässt sich nur organisieren, wenn alle Hand in Hand arbeiten. Mit im Boot waren auch der Bereich Employer Branding, der die Vorbereitungen mitbegleitete und den Azubis als Ansprechpartner zur Seite stand, sowie die Abteilung Food, die uns während der Pausen am Lagerfeuer mit leckeren Snacks versorgte", so Projektleiterin Susanne Motsch vom Team Nachhaltigkeitsmanagement bei Globus Baumarkt. Nach dem erfolgreichen Tag gab es ein gemütliches Zusammensein beim Abendessen.Seit dem Start im Jahr 2013 haben Nachwuchskräfte von Globus Baumarkt bereits 18610 Bäume in verschiedenen Regionen Deutschlands gepflanzt. Die 2000 gepflanzten Bäume dieses Jahres im Gesamtwert von 10000 Euro spendete Globus Baumarkt an die Aktion Baum.Über Globus BaumarktDas Unternehmen Globus Fachmärkte GmbH & Co. KG mit Hauptsitz im saarländischen Völklingen betreibt in Deutschland und Luxemburg insgesamt 91 Globus Baumärkte. Mit rund 9000 Mitarbeitern, einem Umsatz von zwei Milliarden Euro und der höchsten Kundenzufriedenheit gehört das Unternehmen zu den beliebtesten und führenden Baumärkten Deutschlands.Zum 14. Mal in Folge wurde Globus Baumarkt 2025 in der jüngsten "Baumarktstudie" von Anxo Management Consulting in Kooperation mit dem diy-Fachmagazin zum besten Baumarkt Deutschlands gewählt. In dieser Verbraucherumfrage belegt Globus Baumarkt bei fünf Hauptkategorien - Mitarbeiter, Qualität und Service, Sortimentsauswahl, Einkaufsatmosphäre und unternehmerische Verantwortung - den ersten Platz und somit die Spitzenposition bei der Gesamtbeurteilung.Auch im Kundenmonitor Deutschland 2026 der ServiceBarometer AG erreicht Globus Baumarkt in vielen Leistungsfaktoren den ersten Platz, darunter "Warenpräsentation", "Auffindbarkeit der Produkte im Markt", "Vorrätigkeit der gewünschten Produkte", "Qualität der angebotenen Waren und Produkte", "Fachliche Beratung", "Legt großen Wert auf Nachhaltigkeit" und "Wertschätzung" gegenüber den Kunden.Zudem gehört Globus Baumarkt zu Deutschlands besten Arbeitgebern. Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu hat 2026 das Unternehmen zum fünften Mal in Folge zur "Top Company" gekürt. Des Weiteren ist Globus Baumarkt mit dem Zertifikat "audit berufundfamilie" ausgezeichnet.Mehr Informationen unter www.globus-baumarkt.deWeitere Presse-Mitteilungen unter www.globus-baumarkt.de/info/unternehmen/pressePressekontakt:Diana Doriguzzipresse@globus-baumarkt.deOriginal-Content von: Globus Baumarkt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150962/40000267