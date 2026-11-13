Anthropic testet Risikobereitschaft und Zuversicht gegenüber dem gesamten KI-Sektor, Technologie bleibt wichtig, unsere Aktienpositionierung ist aber bewusst breit aufgestellt. Wir bleiben investiert und setzen auf unterschiedliche wirtschaftliche Ertragstreiber "Die vergangenen Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die Stimmung an den Kapitalmärkten verändern kann. Besonders Technologie- und Halbleiterwerte gerieten nach einer langen Phase aüergewöhnlicher Stärke ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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