Anthropic testet Risikobereitschaft und Zuversicht gegenüber dem gesamten KI-Sektor, Technologie bleibt wichtig, unsere Aktienpositionierung ist aber bewusst breit aufgestellt. Wir bleiben investiert und setzen auf unterschiedliche wirtschaftliche Ertragstreiber "Die vergangenen Wochen haben eindrucksvoll gezeigt, wie schnell sich die Stimmung an den Kapitalmärkten verändern kann. Besonders Technologie- und Halbleiterwerte gerieten nach einer langen Phase aüergewöhnlicher Stärke ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.