Eigentlich hatte Verbio seinen Anlegern am Donnerstag ziemlich gute Nachrichten geliefert. Der Gewinn ist kräftig gestiegen, die Verschuldung sinkt und auch beim Jahresausblick zeigt sich das Management zuversichtlicher. An der Börse kommt davon allerdings wenig an. Statt einer Erholung steht die Aktie bei rund 24 € erneut unter Druck. Wie passt das zusammen? Verbio überrascht mit starken Quartalszahlen Bei Verbio hat sich die Geschäftslage in den ...

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