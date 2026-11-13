Nach Huangs Rücktritt galten AMD und Broadcom als Profiteure der Nvidia-Krise. Jetzt drohen schärfere US-Exportkontrollen für Hochleistungschips nach China - und beide Aktien rutschen stärker ab als Nvidia selbst. AMD verliert fast zehn Prozent. Aktionäre reagieren mit Unverständnis.Washington erhöht den Druck auf die Chipbranche. Im US-Kongress wächst nach den Turbulenzen um Nvidia die Bereitschaft, die Ausfuhr leistungsstarker Halbleiter ...

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