Ein US-Analysehaus hält beim nächsten großen Kriegsschiff-Auftrag der Bundeswehr Verzögerungen für möglich - und trifft damit einen wunden Punkt. Nach zwei gesenkten Jahresprognosen binnen drei Monaten reagieren Anleger empfindlich, sobald ein weiteres Fragezeichen auftaucht. Ob der Ausverkauf zu weit geht, darüber gehen Meinungen weit auseinander.Neue Zweifel am Fregattenprojekt F127 haben die Rheinmetall-Aktie am Freitag auf den tiefsten ...

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