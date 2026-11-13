Kelkheim (ots) -"Wenn wir morgens aufwachen, danken wir Gott als Erstes dafür, dass wir noch am Leben sind." Diese Worte von Bischof Ayuba Matawal aus Nigeria drücken die Lebensrealität von Millionen Christen in Subsahara-Afrika aus. 9 von 10 Christen, die im vergangenen Jahr weltweit wegen ihres Glaubens getötet wurden, stammen aus der Region. Zu den am stärksten betroffenen Ländern zählen neben Nigeria die Demokratische Republik Kongo, der Sudan und Burkina Faso. 16 Millionen Christen sind auf der Flucht vor der extremen Gewalt. Angesichts dieser dramatischen Situation haben nun 1.046.377 Menschen aus 183 Ländern einen Aufruf des überkonfessionellen Hilfswerkes für verfolgte Christen Open Doors unterzeichnet - knapp ein Drittel davon aus Ländern südlich der Sahara. Darin wird an politische Verantwortungsträger appelliert, sich für die betroffenen Christen einzusetzen. Thomas Rachel MdB, Beauftragter der Bundesregierung für Religions- und Weltanschauungsfreiheit, nahm am heutigen Freitag die Unterschriften symbolisch entgegen.Gewalt und Vertreibung eskalieren seit JahrenÜberreicht wurden sie von Illia Djadi, der als Senior Analyst Subsahara Africa für Open Doors tätig ist und selbst aus dem Niger stammt. Die Sammlung der Unterschriften geschah in Kooperation mit verschiedenen afrikanischen Organisationen. Sie ist Bestandteil von "Arise Africa", einer mehrjährigen Hilfskampagne, die Open Doors auf Bitten afrikanischer Kirchenleiter ins Leben gerufen hat. Die Lage ist dramatisch: Immer neue Angriffe auf Dörfer zerstören Existenzen und entwurzeln ganze Gemeinschaften. Die Überlebenden bleiben nicht nur mittellos zurück, sondern oftmals auch traumatisiert. Das Ausmaß der Not ist riesig: 39% aller Binnenvertriebenen weltweit leben in der Region. Open Doors leistet durch lokale Partner Nothilfe für Tausende Vertriebene, bietet Traumahilfe an und ermöglicht durch Mikrokredite, Bildungsangebote und Hilfe-zur-Selbsthilfe-Projekte den Aufbau neuer Existenzen."Stop the violence, start the healing"Doch das Ausmaß der Not erfordert noch größere Anstrengungen auch auf der politischen Ebene. Aus diesem Grund überreicht Open Doors in diesen Wochen die Unterschriften an Vertreter verschiedener nationaler Regierungen, der UN, der EU und der Afrikanischen Union. Mit dem Aufruf übermitteln sie den Appell afrikanischer Christen, unterstützt durch Hunderttausende weltweit:"Bitte sorgen Sie dafür, dass Christen und andere schutzbedürftige Personen in Subsahara-Afrika respektvoll behandelt werden und ihre Würde geachtet wird. Dies umfasst:Schutz: Wirksamen Schutz vor gewaltsamen Angriffen durch MilizenGerechtigkeit: Durch eine angemessene Strafverfolgung der AngreiferWiederherstellung: Heilung und Wiederherstellung aller betroffenen Gemeinschaften"Weitere Informationen sind unter www.opendoors.de/arise-africa verfügbar.Für Interviews steht u. a. Illia Djadi, Senior Analyst Subsahara Africa, zur Verfügung. Gerne stellt Open Doors auch Kontakt zu Interviewpartnern aus betroffenen Ländern her.Über Open DoorsWeltweit sind derzeit mehr als 388 Millionen Christen intensiver Verfolgung ausgesetzt. Open Doors ist als überkonfessionelles christliches Hilfswerk seit 70 Jahren in mittlerweile mehr als 70 Ländern im Einsatz für verfolgte Christen. Jährlich veröffentlicht Open Doors den Weltverfolgungsindex, eine Rangliste von 50 Ländern, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Projekte von Open Doors umfassen Hilfe zur Selbsthilfe, Ausbildung von christlichen Leitern, Engagement für Gefangene, Nothilfe und Trauma-Arbeit, die Bereitstellung von Bibeln und christlicher Literatur sowie die Unterstützung von Familien ermordeter Christen. Mit einer breiten Öffentlichkeitsarbeit informiert das Werk in Publikationen und mit Vorträgen über Christenverfolgung und ruft zu Gebet und Hilfe für verfolgte Christen auf.Pressekontakt:Für Fotos und Interviews wenden Sie sich bitte an unser Pressebüro.Open Doors Deutschland e.V.Postfach 11 42D-65761 KelkheimT +49 6195 6767-180E pressebuero@opendoors.deI www.opendoors.deOriginal-Content von: Open Doors Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78456/6390353