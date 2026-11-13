Frankfurt (ots) -Vielleicht wollte Microsoft uns eine Verschnaufpause gönnen. Einen ruhigen Morgen, ohne blinkende rote Benachrichtigungen, die dringend nach Antwort verlangen. Das Buzzword der "digitalen europäische Souveränität" hat in solchen Momenten Hochkonjunktur. Gleichzeitig darf die Lösung des Problems nicht allein in der "EU-Version" großer Tech-Konzerne liegen. Ein "europäisches Palantir" wäre kaum weniger bedenklich als das US-Original.Die gute Nachricht: Demokratische Alternativen sind kein Neuland. Auf dezentralen Open-Source-Ansätzen wurden nicht nur viele Grundlagen des Internets gebaut, sondern auch so einige Innovationen. Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein etwa setzen bei ihrem IT-Umbau auf Open Source und machen Schluss mit Microsoft. Bleibt zu hoffen, dass der Rest des Landes nicht erst auf den nächsten ruhigen Morgen wartet, um daran zu arbeiten.Pressekontakt:Frankfurter RundschauRessort PolitikTelefon: 069/2199-3222Original-Content von: Frankfurter Rundschau, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/10349/6390354