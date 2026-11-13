DJ MÄRKTE USA/Wall Street mit Abgaben - Technologie-Werte unter Druck

DOW JONES--Mit Abgaben, vor allem im Technologie-Sektor, zeigt sich die Wall Street am Freitagmittag (Ortszeit). Die mit Spannung erwarteten US-Erzeugerpreise fielen im Oktober auf Monatssicht leicht unter der Erwartung der Ökonomen aus und trafen in der Kernrate, ohne die volatilen Faktoren Nahrungsmittel und Energie, die Schätzungen der Analysten. Gleichwohl verfestigten sie die Erwartung an eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte auf der Sitzung im Dezember. Der Dow-Jones-Index verliert 0,1 Prozent auf 52.245 Punkte. Der breiter gefasste S&P-500 fällt um 0,7 Prozent und für die technologielastigen Nasdaq-Indizes geht es um bis zu 1,6 Prozent nach unten.

Unter Druck steht vor allem der Technologie-Sektor. Die Nvidia-Aktie verliert weitere 3,4 Prozent. In der kommenden Woche stehen für die KI-Branche zwei wichtige Bewährungsproben an, heißt es. Nvidia wird am Dienstag seine Quartalszahlen vorlegen. Zudem wird am Donnerstag der Börsengang von Anthropic erwartet, einem der größten Nutzer von Nvidia-Chips. Der Entwickler des KI-Tools Claude will insgesamt 825 Millionen Aktien zu 70 bis 78 US-Dollar pro Stück ausgeben. Die weiter steigenden Renditen am US-Anleihemarkt verteuern zudem die Finanzierungskosten für das Wachstum der Technologieunternehmen. Für die Aktien von Advanced Micro Devices geht es um 10,6 Prozent abwärts, Coreweave knicken um 8,6 Prozent ein.

Die unerwartet hohen US-Inflationsdaten und Äußerungen von Fed-Gouverneur Christopher Waller hatten zuletzt die Wetten auf eine Zinserhöhung beflügelt. Diese wurden durch einen erneuten Anstieg der Ölpreise am Vortag weiter untermauert, nachdem US-Präsident Donald Trump sagte, die USA bräuchten kein Abkommen mit dem Iran. Die Geldmärkte haben nach den jüngsten Daten eine Wahrscheinlichkeit von 91 Prozent für eine Zinserhöhung der US-Notenbank um 25 Basispunkte eingepreist, verglichen mit 86 Prozent zuvor, wie aus Daten von LSEG hervorgeht. Die Wahrscheinlichkeit einer Anhebung um 50 Basispunkte sank unterdessen von 14 Prozent auf 9 Prozent.

Bei den Einzelwerten legen die Microsoft-Aktien nach anfänglichen leichten Verlusten um 0,2 Prozent zu. Microsoft-Dienste wie Outlook und Teams sind derzeit weltweit gestört. Microsoft verzeichnet nach eigenen Angaben jedoch ermutigende Fortschritte bei der Wiederherstellung der Systeme "Wir haben keine Anzeichen für einen Cyber-Angriff", so ein Sprecher des Unternehmens.

Cisco Systems hat seinen Ausblick für das Gesamtjahr angehoben, nachdem Umsatz und Gewinn im jüngsten Quartal sprunghaft gestiegen sind. Getrieben wurde diese Entwicklung durch eine hohe Nachfrage im Markt für agentische Künstliche Intelligenz. Auf den Kurs drücken allerdings sinkende Margen. Zudem nutzen viele Anleger nach der starken Entwicklung der Aktie im Jahresverlauf die Zahlen für Gewinnmitnahmen, heißt es. Der Kurs reduziert sich um 6,0 Prozent.

Applied Materials verlieren mit dem schwachen Technologie-Sektor 5,0 Prozent, obwohl der Halbleiterkonzern im vierten Geschäftsquartal einen sprunghaften Anstieg von Gewinn und Umsatz verzeichnet hat. Angetrieben wurde das Wachstum von der durch Künstliche Intelligenz (KI) befeuerten Nachfrage nach Halbleiterdienstleistungen.

Die US-Anleihen setzen ihre Aufwärtsbewegung fort. Die Rendite zehnjähriger Papiere legt um 3 Basispunkte auf 5,14 Prozent zu. Nach den im Rahmen der Erwartungen ausgefallenen Erzeugerpreisen gaben die Renditen nur kurzzeitig einen Teil ihrer Gewinne wieder ab. Doch die Erwartung einer erneuten Zinserhöhung durch die US-Notenbank im Dezember stützt weiter, heißt es.

Der Dollar zeigt sich nach den Daten weiterhin fester. Der Dollar-Index gewinnt 0,2 Prozent. Die Erwartung einer Zinserhöhung durch die US-Notenbank stützt den Greenback weiterhin, heißt es.

Die Ölpreise zeigen sich nach dem jüngsten Anstieg zum Wochenausklang volatil. Der Preis für ein Barrel der Sorte Brent pendelt zwischen leichten Gewinnen und Verlusten. Aktuell notiert er 0,3 Prozent niedriger bei 95,57 Dollar. Weiterhin sorgt die Absage von US-Präsident Trump an ein Abkommen mit dem Iran für Bewegung.

Beim Goldpreis kommt es nach den jüngsten deutlichen Abgaben zu einer leichten Gegenbewegung. Die Feinunze verteuert sich um 0,2 Prozent auf 3.885 Dollar. Die Aussicht auf höhere Zinsen macht Gold weniger attraktiv, heißt es. Auch der weiterhin starke Dollar belastet.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag DJIA 52.245,22 -0,1 -51,87 52.297,09 S&P-500 7.540,28 -0,7 -52,12 7.592,40 NASDAQ Comp 25.065,78 -1,2 -300,31 25.366,09 NASDAQ 100 27.848,34 -1,6 -440,85 28.289,19 US-Treasuries Rendite +/- Tageshoch Tagestief 2 Jahre 4,85 -0,01 4,89 4,83 5 Jahre 4,97 +0,02 4,99 4,94 10 Jahre 5,14 +0,03 5,17 5,11 DEVISEN zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Do, 17:03 EUR/USD 1,1033 -0,2 -0,0020 1,1053 1,1067 EUR/JPY 176,46 -0,1 -0,2200 176,68 176,9500 EUR/CHF 0,9254 +0,2 0,0022 0,9232 0,9236 EUR/GBP 0,835 +0,1 0,0004 0,8346 0,8360 USD/JPY 159,92 +0,0 0,0700 159,85 159,9000 GBP/USD 1,321 -0,1 -0,0017 1,3227 1,3238 USD/CNY 6,671 +0,0 0,0006 6,6704 6,6704 USD/CNH 6,6742 +0,0 0,0012 6,6730 6,6733 AUS/USD 0,6778 -0,4 -0,0030 0,6808 0,6809 Bitcoin/USD 68.761,08 -3,8 -2.726,06 71.487,14 71.594,52 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 88,55 -0,2 -0,19 88,74 Brent/ICE 95,57 -0,3 -0,25 95,82 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 3.885,47 +0,2 9,12 3.876,35 Silber 49,14 -1,7 -0,86 50,01 Platin 1.492,00 -1,8 -26,58 1.518,58 (Angaben ohne Gewähr) ===

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November 13, 2026 12:23 ET (17:23 GMT)

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