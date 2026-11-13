Bei Enel fließt der Strom, doch Rom dreht am Steuerhahn. Die Regierung erhöht die Zusatzsteuer IRAP, eine regionale Wertschöpfungssteuer in Italien. Gleichzeitig verschlingen Netze und Zukäufe Milliarden. Kann der Versorger seine Gewinnzusagen trotzdem halten, und was bleibt dann für Dich als Einkommensinvestor übrig? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was Finanzchef Stefano De Angelis dazu nach den Quartalszahlen erzählt hat. Unter ...

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