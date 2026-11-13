Sixt hat seinen Anlegern am Donnerstag gleich mehrere gute Nachrichten geliefert. Der Autovermieter wächst weiter, verdient mehr Geld und rechnet für das Gesamtjahr inzwischen mit einem höheren Umsatz. An der Börse sorgte das zunächst für kräftige Kursgewinne. Allerdings gab die Aktie einen Teil davon wieder ab und steht am Freitag erneut unter Druck. Wie geht es weiter? Sixt mit Rekordquartal - Prognose angehoben Bei Sixt läuft das Geschäft weiterhin ...

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