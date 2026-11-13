Merck KGaA hebt die Prognose an, als gäbe es dafür Treuepunkte - zum dritten Mal in diesem Jahr. Doch während die Chipsparte brummt, schmilzt der US-Umsatz in der Pharma-Sparte mit Mavenclad dahin. Wie viel von dem Schwung rettet Merck ins Jahr 2027, und bewegt sich die Dividende nach dem Bio-Techne-Kauf überhaupt noch? Genau das wollte ich wissen und habe mir angehört, was das Management den Analysten erzählt hat. Kein Rendite-Riese, aber ein Kraftpaket ...

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