Novo Nordisk glänzt mit der Wegovy-Pille und hebt die Prognose. Berenberg bleibt trotzdem bei Halten: Das Spritzengeschäft schwächelt, und alle Hoffnungen ruhen auf dem Neustart mit CagriSema. Die Zahlen zum dritten Quartal konnten sich sehen lassen. Bereinigt lag der Umsatz von Novo Nordisk rund fünf Prozent über den Erwartungen, der Konzern hob daraufhin seine Prognose an. Berenberg sieht dennoch keinen Grund, die Einschätzung zu ändern. Die Analysten bleiben bei ...

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