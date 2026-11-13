Freiburg (ots) -"Tino Chrupalla mag sich lange Zeit als Brückenbauer zum völkisch-nationalen Lager verstanden haben. Dieses Lager zeigt indes immer deutlicher, was es von solchen Brücken hält - es setzt sie in Brand und reißt sie ein." https://mehr.bz/bel318aPressekontakt:Badische ZeitungSchlussredaktion Badische ZeitungTelefon: 0761/496-0kontakt.redaktion@badische-zeitung.dehttp://www.badische-zeitung.deOriginal-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/6390379

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